İstanbul'da 112 Çağrılarının %62,5'i Asılsız Çıktı

İstanbul Valiliği: 1 Ocak-31 Ağustos 2025'te 10 milyon 621 bin 42 çağrının yüzde 62,5'i asılsız çıktı; ortalama müdahale 9 dakika 25 saniye.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 20:57
İstanbul'da 112 Çağrılarının %62,5'i Asılsız Çıktı

İstanbul'da 112 Çağrılarının %62,5'i Asılsız Çıktı

Valiliğin açıklaması ve çağrı merkezlerindeki veriler

İstanbul Valiliği, 1 Ocak- 31 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki 112 Acil Çağrı verilerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre kentte bu dönemde alınan çağrıların büyük bir kısmı asılsız çıktı.

Toplam çağrı sayısı: 10 milyon 621 bin 42. Bu çağrılardan 3 milyon 977 bin 852 adedi vakaya dönüştü, vakaya dönüşmeyen çağrı adedi ise 6 milyon 643 bin 190 olarak kaydedildi. Buna göre yılın ilk 8 ayında yapılan aramaların yüzde 62,5'i asılsız çıktı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, acil durumlarda erken müdahalenin hayat kurtardığı vurgulandı. Açıklamada, idari yaptırımlar ve uyarılara rağmen asılsız çağrı sorununun devam ettiğine dikkat çekildi.

Müdahale süresi: Asılsız çağrı sorununa rağmen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen sağlık çağrılarına ortalama müdahale süresi 9 dakika 25 saniye olarak açıklandı.

Paylaşımda ayrıca asılsız çağrılara ait bazı ses kayıtlarının yer aldığı bir video da yayımlandı. Valilik, vatandaşlardan 112 Acil Çağrı Merkezlerini gereksiz aramalarla meşgul etmemelerini rica etti.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Trafik Kazası: Otomobilin Çarptığı Beyza Baş Yaşamını Yitirdi
2
Bağcılar'da Fındıkkıran Ameliyatı: 19 Yaşındaki Sümeyye Sağlığına Kavuştu
3
Duran: Erdoğan'ın BM 80. Genel Kurulu Konuşması Filistin'e Umut Oldu
4
Guterres: İsrail'in Şiddeti Küresel Barışı Tehdit Ediyor
5
Ürdün Kralı 2. Abdullah: İsrail barış temellerini yıkıyor, Netanyahu hükümeti barışı istemiyor
6
İstanbul'da 112 Çağrılarının %62,5'i Asılsız Çıktı
7
Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek