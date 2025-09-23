İstanbul'da 112 Çağrılarının %62,5'i Asılsız Çıktı

Valiliğin açıklaması ve çağrı merkezlerindeki veriler

İstanbul Valiliği, 1 Ocak- 31 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki 112 Acil Çağrı verilerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre kentte bu dönemde alınan çağrıların büyük bir kısmı asılsız çıktı.

Toplam çağrı sayısı: 10 milyon 621 bin 42. Bu çağrılardan 3 milyon 977 bin 852 adedi vakaya dönüştü, vakaya dönüşmeyen çağrı adedi ise 6 milyon 643 bin 190 olarak kaydedildi. Buna göre yılın ilk 8 ayında yapılan aramaların yüzde 62,5'i asılsız çıktı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, acil durumlarda erken müdahalenin hayat kurtardığı vurgulandı. Açıklamada, idari yaptırımlar ve uyarılara rağmen asılsız çağrı sorununun devam ettiğine dikkat çekildi.

Müdahale süresi: Asılsız çağrı sorununa rağmen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen sağlık çağrılarına ortalama müdahale süresi 9 dakika 25 saniye olarak açıklandı.

Paylaşımda ayrıca asılsız çağrılara ait bazı ses kayıtlarının yer aldığı bir video da yayımlandı. Valilik, vatandaşlardan 112 Acil Çağrı Merkezlerini gereksiz aramalarla meşgul etmemelerini rica etti.