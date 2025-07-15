İstanbul'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Kur'an-ı Kerim Okundu

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

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Üsküdar'daki anıtta 15 Temmuz Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına düzenlendi. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, şehitler için dua ederken, programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ile Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya ve diğer protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 3) Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sağda) İstanbul Valisi Davut Gül (sol 2) protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 3) Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sağda) İstanbul Valisi Davut Gül (sol 2) protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.