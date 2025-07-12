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İstanbul'da 15 Temmuz Temalı Filmlerin Açık Hava Gösterimi Gerçekleştirildi

İstanbul'da 15 Temmuz'un 9. yılı dolayısıyla açık hava gösterimi yapıldı, gaziler duygusal anılarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 23:54
İstanbul'da 15 Temmuz Temalı Filmlerin Açık Hava Gösterimi Gerçekleştirildi

İstanbul'da 15 Temmuz Temalı Filmlerin Açık Hava Gösterimi

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla düzenlenen 15 Temmuz temalı filmlerin açık hava gösterimi gerçekleştirildi. Etkinlik, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda yapıldı ve büyük ilgi gördü.

Etkinlikte, "Kod Adı: Koz" ve "Şafak Vakti" adlı filmler izleyicilerle buluştu. 15 Temmuz Derneği Şehit ve Gazi Komisyonu Başkanı Ahmet Alkılıç, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u asla unutmamak ve unutturmayı engellemek amacıyla gençlere yönelik etkinlikler düzenlediklerini vurguladı. Alkılıç, "Gençlerimize 15 Temmuz ruhunu ve kahramanlıkları anlatıyoruz." şeklinde ifadeler kullandı.

Alkılıç, o gece köprüde yaralanarak gazi olduğunu belirterek, "Birçok arkadaşımız orada şehit oldu. Bu millete ihanet edenlerin karşısında durmak için buradayız." dedi.

Etkinlikte söz alan diğer bir 15 Temmuz gazisi Abdullah Ergül, darbe girişiminin üzerinden geçen 9 yıla rağmen yaşadıklarını unutmamanın mümkün olmadığını ifade etti. Ergül, o gece vatanını korumak isteyen insanların cesaretini dile getirerek, "Köprüde şehit olan bir bacımızı kurtarmaya çalışırken vuruldum. 15 Temmuz karanlık bir geceydi ama bu aziz millet o hainlere geçit vermedi." dedi.

Ergül, o gece yaşananların insanları ne şekilde etkilediğini şu sözlerle aktardı: "Kimse canını düşünmeden sokaklardaydım. Sabaha kadar ölümü öldüren insanlarla tanıştık."

Başka bir gazi Necmeddin Kılınç ise o gece televizyondan darbe girişiminin haberini alır almaz sokağa çıktıklarını ve geceyi köprüde geçirdiklerini belirtti. Kılınç, "Yaylım ateşinde birçok kişi şehit oldu. Ben de vuruldum ama genç arkadaşlar beni hastaneye götürdü." dedi. Kılınç, toplumun bilinçlenmesi açısından bu tür programların önemine dikkat çekti.

15 Temmuz Derneğince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla 15...

15 Temmuz Derneğince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla 15 Temmuz temalı filmlerin açık hava gösterimi gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki etkinlikte, "Kod Adı: Koz" ve "Şafak Vakti" filmleri gösterildi.

15 Temmuz Derneğince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla 15...

15 Temmuz Derneğince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla 15 Temmuz temalı filmlerin açık hava gösterimi gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki etkinlikte, "Kod Adı: Koz" ve "Şafak Vakti" filmleri gösterildi.

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