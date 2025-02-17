İstanbul'da 167 Bin Şişe Kaçak Parfüm Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonla 167 bin 924 şişe kaçak parfüm yakalandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:29
İstanbul'da 167 Bin Şişe Kaçak Parfüm Ele Geçirildi

İstanbul'da Kaçak Parfüm Operasyonu

İstanbul'da, 167 bin 924 şişe kaçak parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçuyla ilgili olarak suç organizasyonlarının tespitine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyonun Detayları

Ekipler, Esenyurt, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler ve Sultangazi bölgelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda yasa dışı yollarla ülkeye sokulan parfüm ürünlerini piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği belirlenen 6 zanlı yakalandı.

Ele Geçirilen Ürünler

Yapılan baskınlarda 167 bin 924 şişe kaçak parfüm ve 61 bin 305 boş parfüm şişesi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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