İstanbul'da 170 Araçlık Polis Korteji Düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde görkemli bir kortej düzenledi.

Korteje 170 araç ve bir helikopter katılırken, İstanbul'un en işlek caddelerinde yapılan bu etkinlik büyük ilgiyle karşılandı. Organizasyonda, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı 50 motorize ekip, 30 ekip aracı ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı 52 motorize ekip ile 30 ekip aracı görev aldı. Ayrıca, 8 zırhlı araç da kortej içinde yer aldı.