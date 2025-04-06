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İstanbul'da 170 Araçlık Polis Korteji Düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü 170 araçlık kortejle kutladı.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 14:25
İstanbul'da 170 Araçlık Polis Korteji Düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde görkemli bir kortej düzenledi.

Korteje 170 araç ve bir helikopter katılırken, İstanbul'un en işlek caddelerinde yapılan bu etkinlik büyük ilgiyle karşılandı. Organizasyonda, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı 50 motorize ekip, 30 ekip aracı ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı 52 motorize ekip ile 30 ekip aracı görev aldı. Ayrıca, 8 zırhlı araç da kortej içinde yer aldı.

Kortej, Kadıköy Bostancı sahil yolunda toplandıktan sonra, bir polis helikopterinin eşlik ettiği sirenler eşliğinde yola çıktı. Bağdat Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Haliç Köprüsü, Vatan Caddesi, Bozdoğan Kemeri, Eminönü Meydanı ve Sarayburnu üzerinden geçerek Sultanahmet Meydanı

Motosikletli ekipler, Sultanahmet’teki Alman Çeşmesi ile Dikilitaş arasındaki alana sıralandı. Güzergah boyunca korteji izleyen vatandaşlar ve araç sürücüleri, o anları cep telefonları ile kayda alarak bu anlamlı anları ölümsüzleştirdi.

Birçok vatandaş, polislere destek olmak amacıyla alkışladı ve araçlarının kornalarına basarak coşkuya katıldı. Ayrıca, Sultanahmet'teki yerli ve yabancı turistler de polislerin Polis Haftası'nı kutladı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce "Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası"...

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce "Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası" etkinlikleri kapsamında 170 araç ve helikopterin katılımıyla kortej düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı 50 motorize ekip ve 30 ekip aracı, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı 52 motorize ekip ve 30 ekip aracıyla 8 zırhlı araçtan oluşan kortej, Kadıköy Bostancı sahil yolunda toplandı. Sirenler eşliğinde yola çıkan kortej, Bağdat Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Haliç Köprüsü, Vatan Caddesi, Bozdoğan Kemeri, Eminönü Meydanı ve Sarayburnu'ndan geçerek Sultanahmet Meydanı'na geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce "Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası"...

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce "Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası" etkinlikleri kapsamında 170 araç ve helikopterin katılımıyla kortej düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı 50 motorize ekip ve 30 ekip aracı, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı 52 motorize ekip ve 30 ekip aracıyla 8 zırhlı araçtan oluşan kortej, Kadıköy Bostancı sahil yolunda toplandı. Sirenler eşliğinde yola çıkan kortej, Bağdat Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Haliç Köprüsü, Vatan Caddesi, Bozdoğan Kemeri, Eminönü Meydanı ve Sarayburnu'ndan geçerek Sultanahmet Meydanı'na geldi.

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