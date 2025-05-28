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İstanbul'da 18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı Başladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen konferansta güvenlik ve işbirliği konuları masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 13:33
İstanbul'da 18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı Başladı

İstanbul'da 18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı Başladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın başkanlık ettiği 18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı İstanbul'da başladı. Konferans, Levent'teki Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında gerçekleştiriliyor.

Konferansın açılışında konuşan Orgeneral Gürak, İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. 2007'de Atina'da düzenlenen ilk konferanstan bu yana, silahlı kuvvetler arasındaki ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen bir diyalog süreci başlattıklarını hatırlattı.

Güvenlik Tehditleri ve İşbirliği İhtiyacı

Gürak, terörizm, yıkıcı teknolojiler, iklim değişikliği ve düzensiz göç gibi tehditlerin, ulusal ve bölgesel güvenlik risklerini artırdığını vurguladı. Bu tarz güvenlik sorunlarıyla tek başına başa çıkmanın imkansız olduğunu söyleyen Gürak, dost ülkelerin güçlü işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti.

“Sadece geleneksel savaşla değil, aynı zamanda insansız sistemler ve yapay zeka gibi yeni tehditlerle de karşı karşıyayız,” diyen Gürak, bu tür tehditler karşısında silahlı kuvvetlerin önemli görevler üstlendiğini ifade etti.

Balkan Ülkeleri için Bir Forum

Gürak, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'nın, bölgedeki istikrarı ve işbirliğini destekleyen özel bir platform olduğunu belirtti. “Bu konferans sayesinde birçok önemli eğitim ve egzersiz gerçekleştirildi,” dedi.

Son yıllarda Türkiye'nin insansız hava sistemleri alanındaki uzmanlığa sahip olduğunu ve bu alandaki bilgi birikimini dost ülkelerle paylaşma arzusunu ifade eden Gürak, Baykar gibi öncü firmaların ziyaret edilerek işbirliklerinin güçlendirileceğini sözlerine ekledi.

Konferansın Önemi ve Katılımcılar

Toplantı, Türkiye'nin ev sahipliğinde üçüncü kez düzenleniyor ve Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Yunanistan ve Slovenya Genelkurmay Başkanları ile Karadağ ve Hırvatistan temsilcileri katılıyor. Aynı zamanda NATO Askeri Komite Başkanı ve NATO Napoli Müşterek Kuvvet Komutan Yardımcısı da toplantıda yer alıyor.

Bu konferansın, bölgesel güvenlik ve işbirliği konusunda önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Gürak, Türkiye'nin bu çabalara destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

18'inci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı İstanbul'da gerçekleştirildi....

18'inci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı İstanbul'da gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak yaptı.

18'inci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı İstanbul'da gerçekleştirildi....

18'inci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı İstanbul'da gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak yaptı.

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