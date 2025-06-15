İstanbul'da 188 Bin Öğrenci LGS Heyecanını Yaşadı

İstanbul'da LGS Sınavı Tamamlandı

İstanbul'da, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. Sınav, kent genelinde 581 okulda gerçekleştirildi ve toplamda 188 bin 129 öğrenci bu önemli testte yerini aldı.

Ailelerin Destekleyici Rolü

Bakırköy'deki Emlak Kredi Bankası Ortaokulu'nda sınavı tamamlayan öğrenciler, çıkışta aileleri tarafından alkışlarla karşılandı. Bazı öğrenciler, sınav sonucunun getirdiği heyecanla gözyaşlarını tutamayarak ailelerinden destek aldı.

Öğrencilerden İlk Yorumlar

Sınav sonrası değerlendirmelerde bulunan öğrencilerden Irmak Ortalı, matematik sorularında zorluk yaşadığını, Türkçe sorularının ise beklediğinden daha kolay olduğunu ifade etti. Baba Metin Ortalı ise, kızı için sınavın iyi geçtiğine inandığını belirterek, tüm öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öğrencilerden Ece Sarmaşık, Türkçe sorularının kendisini ikilemde bıraktığını aktararak, sınavın eleyici olduğunu düşündüğünü belirtti. Serra Arslan ise sayısal bölümün daha kolay olduğunu düşünürken, sözeldeki paragraf sorularının zorluk oluşturduğunu dile getirdi.

Ayrıca Azra Gemici, sözel oturumda kendisini zorlayan sorular olduğunu ancak sayısal oturumun kolay geçtiğini söyledi. "Süre sıkıntım olmadı ama geri dönüp bakmak istediğim sorular için zamanım kalmadı," diyerek sürenin yeterli olmayabileceğine dikkat çekti.

Velilerin Desteği ve Umutları

Baba Akın Gemici ise tüm öğrencilere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, çocuğunun elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti. "Sonuçta herkes umarım hak ettiği yere girecektir. Tüm çocuklar için en hayırlısı olsun," sözlerini kaydetti.

İstanbul'da, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı. Kent genelinde 581 okulda, 188 bin 129 öğrencinin girdiği iki oturumlu sınav sona erdi. Bakırköy'deki Emlak Kredi Bankası Ortaokulu'nda sınava giren öğrencileri çıkışta aileleri alkışlarla karşıladı.

İstanbul'da, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı. Kent genelinde 581 okulda, 188 bin 129 öğrencinin girdiği iki oturumlu sınav sona erdi. Bakırköy'deki Emlak Kredi Bankası Ortaokulu'nda sınava giren öğrencileri çıkışta aileleri alkışlarla karşıladı.