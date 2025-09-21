İstanbul'da 20. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara şampiyon

20. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara, finalde İsmail Koç'u yenerek şampiyon oldu; 439 güreşçi er meydanına çıktı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 09:04
İstanbul'da düzenlenen 20. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri büyük ilgi gördü. Finalde Recep Kara, İsmail Koç'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Katılımcılar ve er meydanı

Etkinlikte Ankara, Antalya, Balıkesir, Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere farklı illerden gelen 36 başpehlivan ile birlikte toplam 439 güreşçi er meydanına çıktı.

Törende Başkan Bahadır'ın mesajı

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, törende yaptığı konuşmada Kocasinan Yağlı Güreşleri'nin İstanbul'un en köklü organizasyonlarından biri olduğunu vurguladı. Bahadır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün 20'ncisini yaptığımız Kocasinan Yağlı Güreşleri, tarihi Kırkpınar'dan sonra İstanbul'un en büyük, en güzel, en eski organizasyonlarından birisi. Ülkesini sevmek sadece sözle olmaz. Sanatta, sporda, tıpta, savunma sanayisinde, mühendislikte ve ekonomide en ileri olmalıyız."

Bahadır ayrıca Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedeflere atıf yaparak, "Şimdi Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la daha ileri gidiyoruz. Tarihi güreşimizi unutmayacağız çünkü güreş peygamber sanatıdır. Peygamber Efendi'mizin övdüğü bir spordur. Müslüman güçlü olacak. Fiziken, maddi ve manevi yönden güçlü olacak." dedi.

Final ve sonuç

Güreşlerin final maçında Recep Kara, İsmail Koç'u mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

