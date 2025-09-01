İstanbul'da 2025-2026 Balıkçılık Genel Av Sezonu Poyrazköy'de Açıldı

Törenle başlayan sezonun mesajı: korunma ve standardizasyon

Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen açılış töreni, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı; ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, törende yaptığı konuşmada bu etkinliğe üç yıldır katıldığını belirterek balıkçılığın önemine vurgu yaptı. Gül, katılımcılara şunları söyledi: "Bizim nesilde hepimizin kitaplardan okuduğu şu altın yumurtlayan tavuk meselesi vardır. Altın yumurtlayan tavuk aslında balıkçılık sektörünü çok güzel anlatıyor. Biz kuralları koymazsak, kuralları uygulamazsak ya da kuralları herhangi bir sektörün, herhangi bir kesimin söylediği gibi yaparsak altın yumurtlayan tavuğu kesmiş olacağız. Sorunları TBMM'nin komisyonu başta olmak üzere Tarım Bakanlığı, sektör, odalar, balıkçılık yapan esnaf arkadaşlarımız hepiniz biliyorsunuz. İnşallah zaman içerisinde doğa da imkan sağladığı müddetçe bu sorunlar birer birer çözülür."

Gül sözlerine denizlerin temiz olması ve avlanma araçlarının standardize edilmesi gerektiğini ekleyerek devam etti: "Hem zamana uyacağız hem de aynı zamanda nerede avlanacağımızı kendi içimizde belirleyerek, bunlara uymuş olacağız. Son yıllarda gerek teknelerin yapıldığı tersaneler gerek teknelere verilen yakıt gerekse de sektöre verilen balıkçı barınakları başta olmak üzere limanlarımız, satış yerleri, her biri bir öncekinden daha iyi. Yeter mi? Yetmez. Halen ihtiyaç var. Her alanda olduğu gibi balıkçılık sektöründe de ülkemizin, İstanbul'umuzun bugünü dünden daha güzel. Ama yarını da bugünden daha güzel olacak."

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de balıkçılığın Türkiye'nin ihracatı açısından önemine işaret ederek Meclis'te kurulan araştırma komisyonunun çalışmalarını aktardı: "Biz 2 yıl önce Meclis'te AK Parti grubunun öncülüğünde bir araştırma komisyonu kurduk. Bu komisyonda balıkçılık sektörünün problemleri ve çözüm yolları üzerine önemli bir çalışma yaptık. Belki de Meclis'te şimdiye kadar gördüğüm en çatışmasız, en uyumlu komisyonlardan bir tanesiydi." Zengin, TBMM'nin balıkçıların her zaman emrinde olduğunu kaydetti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Akbaş da konuşmalarında yeni sezonun hayırlı olmasını diledi; Dr. Akbaş sezonun geleneksel hale geldiğini ve balıkçıların bugün denize açılacağını belirterek "sezonun kazasız belasız geçmesi" temennisinde bulundu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da yeni av sezonunun hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Beykoz Müftüsü Muhammed Likoğlu dua etti. Daha sonra Vali Gül ve beraberindekiler denize açılacak bir balıkçı teknesine geçerek telsiz anonsuyla sezonun açılışını yaptı ve güvertedeki diğer tekneleri uğurladı.

Programa İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı İlhan Bal, Poyrazköy Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Davut Burhan Toker ve çok sayıda katılımcı katıldı.

