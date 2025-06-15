İstanbul'da 2025 Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Şampiyonası Yapıldı

2025 FCI Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Şampiyonası İstanbul'da Gerçekleşti

Çekmeköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2025 FCI Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Ekip Şampiyonası, 11-15 Haziran tarihleri arasında Ömerli Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşti. Uluslararası Kinoloji Federasyonu (FCI), Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu, Köpek Eğitmenleri Derneği, K9 Güvenlik, Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve TİM Arama Kurtarma Derneği'nin işbirliği ile düzenlenen bu etkinlikte 9 ülkeden toplam 27 köpek yarıştı.

Yarışmanın Detayları ve Katılımcılar

Yarışmalarda köpekler ve eğitmenleri, uluslararası arama kurtarma uygunluk ve yeterlilik belgesi kazanmak için çeşitli kategorilerde mücadele etti. Katılımcı ülkeler arasında Türkiye, Romanya, Japonya, İtalya, Slovenya, Özbekistan, Finlandiya, Çekya ve Estonya yer aldı. Ekipler, 5 bin metrekarelik enkaz arama alanı, 60 bin metrekare doğa-orman arama alanı ve itaat çeviklik parkurlarında becerilerini sergiledi.

Dereceye Girenler ve Ödüller

Yarışmada, "İz Takibi" ve "Doğa Arama" branşlarında dünya şampiyonu Romanya olurken, "Enkaz Arama" branşında ise Japonya dünya şampiyonu olarak öne çıktı. Törenin ardından, dereceye giren ekipler kupa ve madalyaları ile ödüllendirildi.

Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Ödül töreninde katılımcılarla fotoğraf çektiren Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, bugünün Türkiye ve insanlık açısından önemli bir gün olduğunu belirtti. Ayrıca, köpeklerin afet anlarında hayati bir rol oynayarak insanların kurtarılmasına yardımcı olduğunu ifade etti. Çerkez, "Gerçekten can dostlarımıza zaman zaman can borcumuz oluyor. Onları bugün eğitmenleri ile ülkemizde ağırlamanın da onurunu yaşıyoruz." dedi.

Japon Ekibinin Teşekkürü

Enkaz Arama branşında dünya şampiyonu olan Japon ekibinin lideri Yoshinori Shimizu, Çekmeköy Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür ederek, bu tür organizasyonların önemine değindi.

2025 FCI Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Ekip Şampiyonası'nda dereceye giren köpekler ve eğitmenlerine ödülleri verildi. Çekmeköy Belediyesinin ev sahipliğinde, Uluslararası Kinoloji Federasyonu (FCI), Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu, Köpek Eğitmenleri Derneği, K9 Güvenlik, Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve TİM Arama Kurtarma Derneği işbirliğinde düzenlenen şampiyonaya 9 ülkeden 27 köpek katıldı.

2025 FCI Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Ekip Şampiyonası'nda dereceye giren köpekler ve eğitmenlerine ödülleri verildi. Çekmeköy Belediyesinin ev sahipliğinde, Uluslararası Kinoloji Federasyonu (FCI), Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu, Köpek Eğitmenleri Derneği, K9 Güvenlik, Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve TİM Arama Kurtarma Derneği işbirliğinde düzenlenen şampiyonaya 9 ülkeden 27 köpek katıldı.