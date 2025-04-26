İstanbul'da '21. Yüzyılda Anayasa Yargısının Geleceği' Sempozyumu Tamamlandı

Anayasa Mahkemesi'nin 63. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve 7 uluslararası kurum temsilcisinin katıldığı "21. Yüzyılda Anayasa Yargısının Geleceği" sempozyumu, İstanbul'da bir otelde sona erdi.

Dijital Çağda Anayasa Yargısı

Sempozyumun ikinci günü, "Dijital Çağda Anayasa Yargısı" başlıklı oturumla başladı. Moderatörlüğünü İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal'ın üstlendiği oturumda, Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Çetin Elmas, Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Önder, İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Abdurrahman Eren ve Türk-Alman Üniversitesinden Prof. Dr. Mesut Serdar Çekin katkıda bulundu.

Oturumda, teknolojik gelişmelerin, küreselleşmenin, bireysel hakların ve demokratik değerlerin ışığında anayasa yargısının geleceği üzerine kapsamlı tartışmalar yapıldı. Dijital dönüşüm ve yapay zeka teknolojilerinin hukuk sistemlerine, yargı süreçlerine ve bireysel hakların korunmasına etkileri ele alındı.

Yapay Zekanın Yargıdaki Rolü

Prof. Dr. Murat Önder, "Yapay Zeka Yönetişimi ve Hukuk Disiplini" başlıklı sunumunda, yapay zekanın tanımı, potansiyel katkıları, yargıdaki uygulamaları ve etik riskleri değerlendirdi. Önder, yapay zekanın bilgi işleme kapasitesinin son 60 yılda 250 trilyon kat arttığını belirtti. Yapay zekanın en etkin kullanıldığı ülke olarak Çin'i örnek gösteren Önder, bu ülkede "akıllı mahkemeler" ve "robot hakim" uygulamalarının davaların hızını artırdığını vurguladı.

Prof. Dr. Çetin Elmas, yapay zeka teknolojilerinin insanlık tarihinde büyük bir dönüşüm yarattığını ifade ederek, farklı ülkelerin hukuk alanında kullandığı yapay zeka yazılımlarını tanıttı. İngiltere'nin "Luminance" ve "Kira Sistemleri", ABD'nin "LexisNexis" ve "Thomson Reuters" gibi örnekleri ile yapay zekanın sağladığı avantajları aktardı.

Yeni Sorunlar ve Fırsatlar

İkinci oturum, "Anayasa Yargısında Yeni Sorunlar ve Fırsatlar" başlığı ile devam etti. Oturum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Lüksemburg Hakimi Stephane Pisani, BM Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Hakimi Prof. Dr. Yusuf Aksar ve diğer önemli isimlerin katkısıyla gerçekleşti.

Sempozyumun kapanışında, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Basri Bağcı, teknolojinin hukuk üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, dijital çağın getirdiği yeni sorunlar ve fırsatlar hakkında tanımların ve düzenlemelerin gerekliliğinin altını çizdi. Sempozyum, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın katılımcılara hediye takdimiyle sona erdi.

Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen, 7 uluslararası kurum ve kuruluştan temsilcilerin katıldığı "21. Yüzyılda Anayasa Yargısının Geleceği" sempozyumu sona erdi. Sempozyumun kapanış konuşmasını, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Basri Bağcı yaptı.

Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen, 7 uluslararası kurum ve kuruluştan temsilcilerin katıldığı "21. Yüzyılda Anayasa Yargısının Geleceği" sempozyumu sona erdi. Sempozyumun kapanış konuşmasını, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Basri Bağcı yaptı.