İstanbul'da 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Bayramı Kutladı

İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirilen özel bir program ile coşkuyla kutlandı. Etkinliğe ev sahipliği yapan Vali Davut Gül, birçok önemli davetliyi ağırladı.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız gibi önemli isimlerin yanı sıra kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Coşkuyla Başladı

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bayram mesajı okundu.

Çocukların Geleceği İçin Mesajlar Verildi

Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, çocukların bayramını samimi dileklerle kutladı. 'Bugünün sahibi çocuklardır,' diyen Yentür, 'Adaletli olun, merhameti pusulanız, vicdanınızı yoldaşınız yapın' şeklindeki mesajıyla çocukları geleceğe dair motive etti.

Yentür, çocuklara barış dolu bir dünya hayal etmelerini ve bu hayalin gerçekleşmesi için çaba göstermelerini de vurguladı. 'Bu anlamlı günde, ülkemizden yükselen sevgi, barış ve kardeşlik çağrısının tüm dünyaya ulaşmasını temenni ediyorum,' dedi.

Müzik ve Şiir Dinletisi

Konuşmanın ardından, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Müziği Çocuk Korosu ve öğretmenler tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ayrıca, etkinlikte bir video gösterimi yapıldı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

23 Nisan vesilesiyle düzenlenen ortaokullar arası şiir yarışmasında birinci olan Ecrin Şura Çetinkaya, 'Haklarımla Çocuğum' şiirini okudu. Ardından ilkokullar arası resim ve ortaokullar arası şiir ile kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Birincilere ödüllerini Vali Gül, ikincilere 3. Kolordu Komutanı Öztürk, üçüncülere ise İBB Başkanvekili Aslan takdim etti.

Etkinlik Sona Erdi

Ödül töreninin ardından, program 'Altın Adımlar' halk oyunları gösterisi ile sona erdi. 23 Nisan'ın coşkusu İstanbul'da bir kez daha yerini aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programı, İstanbul Valisi Davut Gül'ün (sağ) katılımıyla Cemal Reşit Rey Salonunda gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programı, İstanbul Valisi Davut Gül'ün (sağ) katılımıyla Cemal Reşit Rey Salonunda gerçekleştirildi.