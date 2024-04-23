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İstanbul’da 23 Nisan Taksim Meydanı’ndan kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul’da Taksim Meydanı’nda kutlandı. Kutlamalar esnasında Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Yayın Tarihi: 23.04.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 12:16
İstanbul’da 23 Nisan Taksim Meydanı’ndan kutlandı

İstanbul’da Taksim Meydanı’nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür’ün yanı sıra Türkiye’nin farklı yerlerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen çok sayıda çocuk katıldı.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında, Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılan öğrenciler, konser, halk oyunları ve şiir okuyarak törene renk kattı.

Ekrem İmamoğlu törende söz aldı

İstanbul’da 23 Nisan Taksim Meydanı’ndan kutlandı

İstanbul’da Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında söz alan Ekrem İmamoğlu, konuşmasında Taksim Meydanı’nın Cumhuriyet tarihi boyunca önemine değindi. İmamoğlu, “Burası pek çok hak arama mücadelesine tanıklık etmiş bir meydandır. Hepimiz için bir buluşma noktasıdır” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin gün boyu devam edeceğini ifade eden İmamoğlu, günün anlam ve önemine değindikten sonra, “Filistin’de ya da başka yerlerde, savaşlarda çocuklar ölmesin. Çocukların özgür ve mutlu olduğu bir dünya umut ediyoruz” mesajı verdi.

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