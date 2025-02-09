İstanbul'da 27 Yıl 4 Ay Hapis Ceza Alan Firari Hükümlü Yakalandı

İstanbul'da Suçla Mücadele Sürüyor

İstanbul'da, 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Alper M. yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon, suç ile mücadeledeki kararlılığı bir kez daha ortaya koydu.

Suç Geçmişi ve Yakalanma Süreci

Alper M., 2013-2024 yılları arasında kasten yaralama, silahla tehdit, ruhsatsız silah bulundurma gibi birçok suçtan dolayı aranan bir hükümlüydü. Toplamda 2 kez kasten yaralama, 2 kez silahla tehdit, 6 kez ruhsatsız silah bulundurma, 4 kez taksirle yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cezaevine yasak eşya sokma ve mala zarar verme suçlarıyla 27 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ekipler, Alper M'nin Ümraniye'deki bir evde saklandığını tespit ederek operasyon düzenledi. Adresin çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra özel harekat polisleri ve eğitimli köpekler eşliğinde yapılan baskın sonucunda Alper M. ile birlikte evde bulunan 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Evde ve şüphelilerin aracında gerçekleştirilen aramalarda, 2 adet tabanca ve çeşitli ebatlarda 106 mermi bulundu. Alper M. ve 2 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adli Süreç ve Sonuç

Alper M. ve diğer şüpheliler, gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hükümlü Alper M. cezaevine teslim edilirken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul'da, hakkında çeşitli suçlardan 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.