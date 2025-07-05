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İstanbul'da 29. Geleneksel Aşure Festivali Coşkusu

Mısır Çarşısı'nda düzenlenen Aşure Festivali, 20 bin kişiye aşure ikramı ile gelenekleri yaşatmayı sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 14:16
İstanbul'da 29. Geleneksel Aşure Festivali Coşkusu

29. Geleneksel Aşure Festivali İstanbul'da Gerçekleşti

İstanbul'un tarihi dokusuyla ünlü Mısır Çarşısı'nda, Fatih Belediyesi'nin işbirliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 29. Geleneksel Aşure Festivali gerçekleştirildi. Bu yılki etkinlikte, yaklaşık 20 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Önemli İsimler Etkinlikte Bulundu

Festivalin açılışında İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca, Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Sami Koyuncu ve çok sayıda vatandaş da etkinliğe katıldı.

Vatandaşlar Aşure İkramından Faydalandı

Program sırasında protokol üyeleri, vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, “Allah milletimizin birliğini, beraberliğini daim eylesin. Bu geleneğin yaşatılmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Aşurenin Anlamı ve Gelenekler

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da aşurenin Türk kültüründeki yerinin önemine değindi. Aşurenin farklı malzemelerin bir araya gelmesiyle birlik ve beraberliği simgelediğini belirten Turan, “Aşure günümüz mübarek olsun. Bugün burada Mısır Çarşısı esnaflarımızın da desteğiyle kazanlar kaynadı. Tüm halkımız ve turistler, bu geleneği birlikte yaşıyorlar” şeklinde konuştu.

Fatih Belediyesinin işbirliğiyle Vakfılar Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen Mısır Çarşısı...

Fatih Belediyesinin işbirliğiyle Vakfılar Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen Mısır Çarşısı 29. Geleneksel Aşure Festivali'nde yaklaşık 20 bin kişiye aşure dağıtıldı. Programa, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı (sol 4), Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan (sol 2) ve vatandaşlar katıldı.

Fatih Belediyesinin işbirliğiyle Vakfılar Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen Mısır Çarşısı...

Fatih Belediyesinin işbirliğiyle Vakfılar Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen Mısır Çarşısı 29. Geleneksel Aşure Festivali'nde yaklaşık 20 bin kişiye aşure dağıtıldı. Programa, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı (sol 4), Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan (sol 2) ve vatandaşlar katıldı.

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