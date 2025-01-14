İstanbul'da 3 Günde Metrekareye 60 Kilogram Yağış Düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehrin farklı bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlar sonucunda metrekareye 30 ila 60 kilogram arasında yağış düştüğünü duyurdu.

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sağanak yağışların perşembe gününe kadar bölgede etkili olmasının beklendiği, bu süreçte sıcaklıkların 5-8 derece aralığında kış değerlerinde seyredeceği ifade edildi.

Yağış geçişlerinin ise giderek azalmasının tahmin edildiği vurgulandı. Ayrıca, fırtına ve yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlarla ilgili olarak, vatandaşların ALO153 ile iletişime geçebileceği kaydedildi.