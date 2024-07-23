İstanbul'da 3 Zanlı, 5 Ton Kaçak Tütün ile Yakalandı

İstanbul'da Kaçak Tütün Operasyonu

İstanbul'un dört farklı ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, ekipler toplam 5 ton 220 kilogram kaçak tütün ve 15 milyon 910 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi. Bu operasyon sonucunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Ekiplerinin Başarılı Çalışması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, sigara ve tütün kaçakçılığını önlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, kaçak tütün ve boş makaronların piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı bilgisine ulaşıldı.

Operasyon Detayları

Kaçak ürünlerin yerleri belirlendikten sonra, Eyüpsultan, Silivri, Küçükçekmece ve Ümraniye'de şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 3 araç ve 2 depoda arama yapıldı.

Ele Geçirilen Kaçak Malzemeler

Baskınlar sonucunda, aşağıdaki kaçak malzemeler ele geçirildi:

5 ton 220 kilogram kaçak sigara tütünü

15 milyon 910 bin boş makaron

2 bin litre alkollü sıvı (kaçak alkol yapımında kullanılan)

27 bin 650 kaçak puro

5 bin 200 elektronik sigara

Şüphelilerin Durumu

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Bu operasyon, İstanbul genelindeki tütün kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

İstanbul'un 4 ilçesinde 5 ton 220 kilogram kaçak tütün ile 15 milyon 910 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İstanbul'un 4 ilçesinde 5 ton 220 kilogram kaçak tütün ile 15 milyon 910 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.