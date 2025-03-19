İstanbul'da 4 Gün Süreyle Toplantı ve Gösteri Yasağı

İstanbul'da Toplantı ve Gösteri Yasağı Başladı

İstanbul Valiliği, kent genelinde 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bu önlemin kamu düzenini korumak ve olası provokatif eylemlerin önüne geçmek amacıyla alındığı ifade edildi.

Ulaşımda Kısıtlamalar

Ayrıca, açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş. tarafından işletilen M1A ve M1B metro hatlarının bazı istasyonlarının seferden kaldırılacağı belirtildi. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı hatlarının Emniyet-Fatih İstasyonu 06.00'dan itibaren kapatılacak. M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman hattında ise Taksim İstasyonu'nun seferden iptal edildiği bildirildi.

Trafik Düzenlemeleri

Bugün saat 06.00 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. Yasaklanan yollar arasında Adnan Menderes Bulvarı, Akşemsettin Caddesi ve çok sayıda yan sokak yer alıyor. Açıklamada, alternatif yollar olarak ise Turgut Özal Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve D-100 gösterildi.

İstanbul halkının dikkatli olması ve alternatif güzergahları kullanmaları önerilmektedir.