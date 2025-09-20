İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 7 şüpheli gözaltında

Sarıyer'de düzenlenen operasyonda 442 kilogram uyuşturucu ve 49,5 kilo katkı maddesi ele geçirildi; 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 12:42
İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 7 şüpheli gözaltında

İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Sarıyer'de 3 araç ve 1 adrese operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 442 kilogram uyuşturucu ve 49,5 kilo katkı maddesi ele geçirildiğini ve 7 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu Sarıyer'de 3 araç ve 1 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda ele geçirilen maddelerin miktarını vurgulayan Yerlikaya, 7 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, operasyonun düzenlenmesine katkı sunanları tebrik ederek, 'Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.' ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun'da Sağanak ve Heyelan: Çanakçı'da 306 kg/m², 10 Kişi Kurtarıldı
2
Tekirdağ'da Evinde 1 Kilo 36 Gram Sentetik Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı
3
Kayseri OSB'de mobilya fabrikasında yangın — İtfaiye müdahalesi sürüyor
4
Atina'da İsrailli Yatırımcıya Ait Otele Kırmızı Boya Protestosu
5
Ortaköy'de Deniz Dibi Temizliği: Çok Sayıda Atık Çıkarıldı
6
Alzheimer ve Demans: Küresel Kabullenme ve Anket Bulguları
7
Ordu merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 16 tutuklama

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat