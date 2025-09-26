İstanbul'da 47 Motosiklet Hırsızlığı: 23 Şüpheli Yakalandı, 42 Araç İade Edildi

İstanbul'da 47 Motosiklet Hırsızlığı: 23 Şüpheli Yakalandı

İstanbul genelinde park halindeyken çalındığı belirlenen 47 motosikletle ilgili yürütülen soruşturmada, 23 şüpheli gözaltına alındı ve ele geçirilen 42 motosiklet sahiplerine teslim edildi.

Operasyon ve soruşturma

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; şüphelilerin Esenyurt, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da farklı marka ve modellerdeki motosikletleri park hâlindeyken çaldıkları tespit edildi.

İncelemede, çalınan motosikletlerin bazılarının başka hırsızlık olaylarında kullanıldığı ve şüphelilerin bu araçları farklı organize suç örgütlerine satmak istediği belirlendi. Soruşturmada, bu örgütlerin çalıntı motosikletleri kasten yaralama, iş yeri kurşunlama, silahlı tehdit ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlarda kullanmayı amaçladıkları yönünde tespitler yapıldı.

Emniyet ekipleri, Esenyurt, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa başta olmak üzere kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenleyerek, aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda toplam 47 motosikletten 42'si ele geçirildi.

Ele geçirilen motosikletler Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde sergilendi, sahiplerine haber verilerek teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Mağdurların anlatımı

Çalıntı motosikletini almak için gelen kurye Muhammed Büyükakman, ekmek teknesi olan motosikletinin sabah işe gideceği sırada yerinde olmadığını belirleyip şikayette bulunduğunu ve ekiplerin bir gün içinde motosikletini Gaziosmanpaşa’da bulduklarını söyledi.

Mağdur Emre Eren ise site içinde park ettiği motosikletinin sabah çalındığını fark ettiğini, GPS ile konumunu tespit edip polise bildirdiğini ve motosikletinin bulunduğunu anlattı.

İstanbul'da 47 motosikleti çaldığı ve bu motosikletleri organize suç örgütlerine satmak istediği iddia edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde sergilenen çalıntı motosikletler ise sahiplerine haber verilerek teslim edildi.