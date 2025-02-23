İstanbul'da 5 Gün Süren Kar Yağışı: Kar Kalınlığı 47 Santimetreye Ulaştı

İstanbul'da 5 gündür süren kar yağışı, bazı bölgelerde kar kalınlığını 47 santimetreye çıkardı. AKOM’dan güncel veriler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 13:37
İstanbul'da 5 Gün Süren Kar Yağışı: Kar Kalınlığı 47 Santimetreye Ulaştı

İstanbul'da Kar Yağışı Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte son 5 gündür etkili olan kar yağışıyla ilgili önemli verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıkladığı verilere göre, şehrin güney kesimlerinde 10 santimetre, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu arasındaki bazı bölgelerde 15-30 santimetre, kuzey kesimlerde ise 20-40 santimetre kar kalınlığı ölçüldü. En yüksek kar kalınlığı ise kırsal ve yüksek kesimlerde 47 santimetreye ulaştı.

Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor

AKOM'un açıkladığı hava durumu verilerine göre, İstanbul'un merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece olarak kaydedilirken, kuzey ve kırsal bölgelerde ise bu değer sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü.

Ulaşım İçin Yoğun Çaba

İBB, şehrin 4 bin 140 kilometrelik yol ağında ulaşımı açık tutmak amacıyla 13 bin 115 personel ve 3 bin 582 araçla kapsamlı bir operasyon yürütüyor. 5 gün boyunca süren çalışmalarda 84 bin 805 ton tuz ve 114 ton solüsyon kullanıldı. Ayrıca, trafikte kalan sürücüler ve sahada çalışan ekipler için 83 bin 700 kumanya ile 72 bin kişilik mobil büfe malzemesi dağıtıldı.

Gelecek Günlerde Beklentiler

İstanbul'da hava sıcaklıklarının ilerleyen günlerde yükselmesi beklenirken, İBB ekipleri buzlanma ve olası yeni yağışlara karşı teyakkuz halinde kalmaya devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 5 gündür etkili olan...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 5 gündür etkili olan kar yağışına ilişkin verileri paylaştı. İBB'nin sorumlu olduğu 4 bin 140 kilometrelik yol ağı boyunca 13 bin 115 personel ve 3 bin 582 araçla ulaşımı açık tutmak için operasyon yürütüldü. İstanbul'da ekiplerin 5 gün boyunca sürdürdüğü çalışmalarda 84 bin 805 ton tuz ve 114 ton solüsyon kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 5 gündür etkili olan...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 5 gündür etkili olan kar yağışına ilişkin verileri paylaştı. İBB'nin sorumlu olduğu 4 bin 140 kilometrelik yol ağı boyunca 13 bin 115 personel ve 3 bin 582 araçla ulaşımı açık tutmak için operasyon yürütüldü. İstanbul'da ekiplerin 5 gün boyunca sürdürdüğü çalışmalarda 84 bin 805 ton tuz ve 114 ton solüsyon kullanıldı.

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