İstanbul'da 500 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı: İki Kadın Firarda

İstanbul'da 500 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı

Küçükçekmece'de meydana gelen bir hırsızlık olayı, 500 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla gündeme geldi. Cennet Mahallesi Reyhan Caddesi'nde yaşayan Aydan Bükcüoğlu, evinde olmadığı sırada iki kadının dairesine girerek değerli eşyalarını çaldığını belirtti.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

Olayın hemen ardından polis ekipleri, iki kadın şüphelinin eve giriş yaptığını ve ziynet eşyalarını çaldığını tespit etti. Şüphelilerin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, yüzlerini kapatarak binaya girdikleri ve yaklaşık 20 dakika sonra ayrıldıkları görülüyor.

Şüpheliler Nasıl Harekete Geçti?

Aydan Bükcüoğlu, 22 Mayıs'ta 15.00 civarında evden çıktığını ve şüphelilerin 16.30'da binanın kapısından şifreyi yazarak giriş yaptıklarını ifade etti. Bükcüoğlu, "Binada yaklaşık 20-25 dakika kalıyorlar. Daha sonra evden para ve altınları alarak ayrılıyorlar. Kamerada yüzleri belirgin görünüyor. Yaklaşık 500 bin liralık altın vardı." dedi.

Bükcüoğlu, dairesinden aceleyle kapıyı kilitlemeden çıktığını belirtirken, polislerin "kilitli olmayan kapıları denediklerini" aktardıklarını da sözlerine ekledi. Kilitli olmayan kapılar nedeniyle şüphelilerin kolayca giriş yapabildiğini vurguladı.

Görüntüler ve Beklentiler

Aydan Bükcüoğlu, hırsızlık ihbarında bulunduktan sonra ifadesinin alınmak üzere karakola çağrıldığını, olay yerine gelen ekiplerin parmak izi tespit edemediğini belirtti. İki gün sonra tekrar gelmelerine rağmen şüphelilerin hala yakalanmadığı bilgisini verdi. Bükcüoğlu, "Bulunmalarını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Küçükçekmece'de evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 2 kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Mağdur Aydan Bükcüoğlu, hırsızlık olayına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Küçükçekmece'de evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 2 kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Mağdur Aydan Bükcüoğlu, hırsızlık olayına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.