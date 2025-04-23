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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Vatandaşların Bekleyişi Devam Ediyor

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar açık alanlarda toplamaya devam ediyor. Tüm gelişmeler haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 23:38
İstanbul'da 6,2 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Vatandaşların Bekleyişi Devam Ediyor

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, kentin dört bir yanında panik yarattı. Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan bu sarsıntı, İstanbul ile çevre illerde hissedildi. Depremin ardından İstanbullular, park, bahçe ve sahil gibi açık alanlarda bir araya gelerek bekleyişlerini sürdürüyor.

Kimi vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere evlerine dönerken, bazıları ise artçı sarsıntılar nedeniyle tedbir amaçlı dışarıda kalmaya devam ediyor. Bağcılar Millet Bahçesi'nde toplanan yüzlerce vatandaş, uzun süre burada kalmak amacıyla kamp çadırları kurdu.

Fatih'teki Saraçhane Parkı ve diğer yeşil alanlarda vatandaşlar, getirdikleri hasır ve kilimleri sererek piknik yapmaya başladı. Esenyurt'taki Necmettin Erbakan Parkı da yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. TEM Otoyolu Esenyurt mevkisindeki yeşil alanlarda, birçok vatandaş çadır kurarak bekleyişlerini sürdürdü.

Avcılar'da çocuk parkları kalabalıkla dolarken, Taksim Meydanı çevresindeki vatandaşlar açık alanlarda oturarak vakit geçirdi. Üsküdar'daki Mimar Sinan Meydanı'nda ise banklarda oturanların yanı sıra kamp sandalyeleri getirenler de dikkat çekti.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin ardından tüm birimler teyakkuz halinde bulunuyor. Can kaybı bulunmadığı belirtilirken, panik nedeniyle yüksekten atlamalar sonucunda 151 vatandaşın yaralandığı bildirildi. Şehir genelinde herhangi bir binanın yıkılmadığı, yalnızca Fatih ilçesinde metruk bir binanın yıkıldığı açıklandı.

Depremin etkileri güvenlik kameralarına da yansıdı. Beylikdüzü'nde bir evdeki eşyaların sarsıldığı, Fatih'te sokaktaki vatandaşların panikle koşarak kaçtığı görüntüler kaydedildi.

Kent genelinde artan halk hareketliliği, trafik yoğunluğuna da yol açtı. D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'ndaki bazı noktalar trafiğe kapandı. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda %47, Avrupa Yakası'nda %62, genel olarak ise %56 olarak ölçüldü.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle panikle evlerinden çıkan...

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle panikle evlerinden çıkan vatandaşların açık alanlardaki bekleyişleri sürüyor. Şişli'de bazı vatandaşlar, geceyi çadırda geçirmek üzere hazırlık yaptı.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle panikle evlerinden çıkan...

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle panikle evlerinden çıkan vatandaşların açık alanlardaki bekleyişleri sürüyor. Şişli'de bazı vatandaşlar, geceyi çadırda geçirmek üzere hazırlık yaptı.

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