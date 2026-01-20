İstanbul'da 6'ncı Uygulama Bazlı Taksi İhalesi — 156 Plaka İhale Edildi

İstanbul'da 6'ncı "Uygulama Bazlı Taksi" ihalesi tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından uygulamaya konulan "Uygulama Bazlı Taksi" modeline ilişkin 6'ncı ihale, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İhale başvuru ve katılım

İhale kapalı teklif usulüyle yapıldı. Sürece toplam 165 başvuru gelirken, şartları sağlayan 156 katılımcı ihaleye dahil oldu.

Sonuçlar ve fiyatlar

İhalede ilk olarak 34 TUA 300 plakası 5 milyon 350 bin TL + KDV bedelle satıldı. Genel olarak plakalar 5 milyon 120 bin TL + KDV ile 5 milyon 350 bin TL + KDV arasında fiyatlarla sahiplerini buldu.

Bugünkü oturumda toplam 156 Uygulama Bazlı Taksi plakası ihale edilirken, ihalelerle birlikte toplamda 449 plakanın ihale edilmiş olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kullanım süresi

Satışı yapılan plakaların kullanım hakkının 29 yıl ile sınırlı olduğu belirtildi.

