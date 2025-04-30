DOLAR
38,49 0,15%
EURO
43,77 0,99%
ALTIN
4.090,3 0,36%
BITCOIN
3.609.065,21 1,11%

İstanbul'da 7. Afrika Sağlık Buluşmaları Gerçekleşti

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde, 7. Afrika Sağlık Buluşmaları programı düzenlendi. Tıp alanında önemli eğitimler ve deneyim paylaşımı yapıldı.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 21:25
İstanbul'da 7. Afrika Sağlık Buluşmaları Gerçekleşti

İstanbul'da 7. Afrika Sağlık Buluşmaları Düzenlendi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (MASAM) düzenlediği 7. Afrika Sağlık Buluşmaları programı, üniversitenin Güney Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Programa, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadrettin Pençe ve çok sayıda doktor, tıp öğrencisi ile yazar katıldı.

Önemli Eğitimler ve Mezuniyetler

Programın moderatörlüğünü üstlenen MASAM Başkanı Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, organizasyon aracılığıyla şu ana kadar 59 hekimin mezun olduğunu belirtti. Bu mezunlardan hem genel cerrahi hem de acil tıp dallarında eğitim alan 45 asistan doktorun da devam eden eğitimleri bulunuyor.

Prof. Dr. Alimoğlu, -Afrika'da bu türden geniş çaplı bir program uygulayan başka bir devlet ve kurum bulunmadığını vurguladı. Doktorların eğitim süreçlerinden bahsederken, katılımcılar için Afrika'nın önemine dikkat çekti.

Deneyimler Paylaşıldı

Programda, Afrika'ya eğitim için giden doktorlar Şurahbil Yağbasa, Ayşenur Özcan ve Ahmet Aydın Taşğın, Gambiya Banjul'da verdikleri eğitim deneyimlerini ve gözlemlerini paylaştı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadrettin Pençe ise Somaliland ve Hargeisa'daki deneyimlerini aktararak, Afrika'daki insanların yaşadığı zorluklarla birlikte gülümsemenin değerine dikkat çekti. Pençe, “Afrika insanı çok zulüm gördü, ama her şeye rağmen gülümsemeyi biliyor.” dedi.

Sosyal ve Kültürel Öğrenimler

Prof. Dr. Abdülkadir Turgut, Afrika'da insanların kaygı taşımadığını ve her şeyi sakin bir şekilde yürüttüklerini belirtti. Program, çevrim içi bilgi yarışması ve kitap çekilişi ile sona erdi.

Her yıl düzenlenen Afrika Sağlık Buluşmaları, sağlık alanındaki eğitim faaliyetlerini paylaşmak, doktors ve sağlık çalışanlarının deneyimlerini yeni nesillere aktarmak ve bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince...

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince (MASAM), "7. Afrika Sağlık Buluşmaları" programı düzenlendi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadrettin Pençe, programda konuşma yaptı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince...

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince (MASAM), "7. Afrika Sağlık Buluşmaları" programı düzenlendi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadrettin Pençe, programda konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı
2
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Libya İş Toplantısına Başkanlık Etti
3
"American and European Art" Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
4
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Diyarbakır'da Önemli Açıklamalar
5
Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!
6
39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali Coşkuyla Sonlandı

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı