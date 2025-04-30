İstanbul'da 7. Afrika Sağlık Buluşmaları Gerçekleşti

İstanbul'da 7. Afrika Sağlık Buluşmaları Düzenlendi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (MASAM) düzenlediği 7. Afrika Sağlık Buluşmaları programı, üniversitenin Güney Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Programa, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadrettin Pençe ve çok sayıda doktor, tıp öğrencisi ile yazar katıldı.

Önemli Eğitimler ve Mezuniyetler

Programın moderatörlüğünü üstlenen MASAM Başkanı Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, organizasyon aracılığıyla şu ana kadar 59 hekimin mezun olduğunu belirtti. Bu mezunlardan hem genel cerrahi hem de acil tıp dallarında eğitim alan 45 asistan doktorun da devam eden eğitimleri bulunuyor.

Prof. Dr. Alimoğlu, -Afrika'da bu türden geniş çaplı bir program uygulayan başka bir devlet ve kurum bulunmadığını vurguladı. Doktorların eğitim süreçlerinden bahsederken, katılımcılar için Afrika'nın önemine dikkat çekti.

Deneyimler Paylaşıldı

Programda, Afrika'ya eğitim için giden doktorlar Şurahbil Yağbasa, Ayşenur Özcan ve Ahmet Aydın Taşğın, Gambiya Banjul'da verdikleri eğitim deneyimlerini ve gözlemlerini paylaştı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadrettin Pençe ise Somaliland ve Hargeisa'daki deneyimlerini aktararak, Afrika'daki insanların yaşadığı zorluklarla birlikte gülümsemenin değerine dikkat çekti. Pençe, “Afrika insanı çok zulüm gördü, ama her şeye rağmen gülümsemeyi biliyor.” dedi.

Sosyal ve Kültürel Öğrenimler

Prof. Dr. Abdülkadir Turgut, Afrika'da insanların kaygı taşımadığını ve her şeyi sakin bir şekilde yürüttüklerini belirtti. Program, çevrim içi bilgi yarışması ve kitap çekilişi ile sona erdi.

Her yıl düzenlenen Afrika Sağlık Buluşmaları, sağlık alanındaki eğitim faaliyetlerini paylaşmak, doktors ve sağlık çalışanlarının deneyimlerini yeni nesillere aktarmak ve bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince (MASAM), "7. Afrika Sağlık Buluşmaları" programı düzenlendi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadrettin Pençe, programda konuşma yaptı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince (MASAM), "7. Afrika Sağlık Buluşmaları" programı düzenlendi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadrettin Pençe, programda konuşma yaptı.