İstanbul'da 7 Yıldır Aranan FETÖ Firarisi Yakalandı

İstanbul'da FETÖ Üyesi Yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında 7 yıldır aranan firari İshak Uysal gözaltına alındı.

Detaylar Ortaya Çıktı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün işbirliğiyle düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY kapsamındaki davalarda firari durumda olan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma yapıldı.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği ile Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Uysal’ın, 7 yıldır firari olduğu belirlendi.

Örgüt İçindeki Rolü Belirlendi

Yapılan araştırmalarda, Uysal’ın ByLock kullandığı, örgütteki kod adı ve çeşitli unvanları ile önemli görevlerde bulunduğu tespit edildi. Bunlar arasında, örgütün sözde "sohbet imamı, bölge imamı, Türk Telekom bilişim imamı ve kurum imamı gibi rolleri yer aldı. Ayrıca, Roketsan'dan sorumlu müdür yardımcılığı görevini yürüttüğü ve üniversite mezunlarına iş ayarlayan "mezun mesulü" unvanına sahip olduğu ortaya çıktı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

İstanbul'da tespit edilen Uysal, Arnavutköy'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında 7 yıldır aranan firari İshak Uysal, yakalandı.