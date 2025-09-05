İstanbul'da 8 Ayda 308 Bin Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi: Vali Gül'ün Emniyet Raporu

İstanbul Valisi Davut Gül'den 8 aylık emniyet raporu

İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesindeki emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında, 2025 yılının ilk 8 ayına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Genel değerlendirme

Gül, gelecek hafta başlayacak yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, eğitim camiasına, ailelere ve İstanbul'a hayırlar getirmesini diledi. Bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen önemli suçlarda azalma ve aydınlatma oranlarında artış görüldüğünü, mal varlığına karşı işlenen suçlarda da olay sayılarının azalmaya devam ettiğini bildirdi.

Öne çıkan suç trendleri

Vali Gül, özellikle kapkaç, otodan hırsızlık, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarında %50 civarında düşüşler görüldüğünü; çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanma oranlarındaki başarının arttığını aktardı.

Kaçakçılık, ele geçirilen mallar ve vergi kaybı önlemleri

Operasyon sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %18 arttığını belirten Gül, "Vatandaşlarımızın sağlığını doğrudan tehdit eden ve merdiven altı üretimle ölüme davetiye çıkaran 308 bin litre sahte ve kaçak alkole el konuldu" dedi. Elektronik eşyadan tütüne, tarihi eserden akaryakıta ele geçirilen kaçak ürünlerle 1,5 milyar liradan fazla vergi kaybının önlendiğini ve suç-terör örgütlerinin finansmanının engellendiğini vurguladı.

Bu dönemde ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı 11 bin 730 ile geçen senenin aynı dönemine göre %29 artarken, tutuklama sayısı 1890 ile %145 artış gösterdi. Suç çetelerine yönelik operasyonlarda yakalanan şüpheli sayısı 1237 olarak bildirildi ve mal varlığına el konulan miktar 42 milyar 470 milyon lira oldu. Kurşunlama olayları ise 2024'ün aynı dönemine göre %45 azaldı.

Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucu imal edenlere ve ticaretini yapanlara yönelik operasyonların geçen yıla göre %17 arttığını aktaran Gül, ele geçirilen uyuşturucu hap miktarının %124 arttığını ve yakalanan kenevir miktarının 3,5 katına çıktığını söyledi. Taleple mücadele kapsamında yürütülen 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesiyle bilinçlendirilen annelerin sayısının geçen yıla oranla 2 katını aştığını ekledi.

Trafik, motosiklet düzenlemeleri ve okul güvenliği

Okulların açılmasıyla trafikteki yoğunluğun artacağını belirten Gül, akıcı ve güvenli ulaşım için ek tedbirler alındığını, İstanbul genelinde denetimlerin ve önlemlerin artırıldığını söyledi. Motosiklet ve motorlu bisikletlerin kaldırım, yaya yolu ve meydanlara park edilmemesi, trafiğe kapalı alanlara girişlerinin kesinlikle yasaklanması kararları alındı. Gül, sürücülerden kask, hız sınırı ve takip mesafesi kurallarına uymalarını rica etti.

Karavan park düzenlemeleri

Karavan turizminin ve gezgin karavan kullanıcı sayısının artmasıyla kamuya açık alanlara izinsiz park edilme vakalarının yükseldiğine dikkat çeken Gül, belediyelerden karavan park yeri olabilecek alanları tespit etmelerini ve resmi park alanları dışında karavan park edilmesine müsaade edilmemesini istediklerini bildirdi.

Orman yangınları ve ağaçlandırma çalışmaları

Yaz dönemi boyunca oluşan yangınlarda yapılan soruşturmaların büyük kısmının insan kaynaklı olduğunu işaret eden Gül, bu yıl çıkan 71 orman yangınında 216 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü açıkladı. Daha önce olduğu gibi bu yıl zarar gören alanların da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde ağaçlandırılacağını duyurdu ve vatandaşlardan tedbiri elden bırakmamalarını istedi. Ayrıca 23 Haziran-15 Ekim arasında ormanlık alanlarda ateş yakmanın yasaklandığını hatırlattı.

Toplantı katılımcıları

Toplantıda Vali Gül'e, Vali Yardımcısı M. H. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel eşlik etti.