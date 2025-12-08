İstanbul'da 8 Bebek Dünyaya Geldi: Dr. Hazel Çağın Kuzey Aynı Gün 4 Doğumu Yönetti

İstanbul'da Biruni Üniversitesi'nde aynı gün 8 bebek dünyaya geldi

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde aynı doktorun 4 hastası aynı gün doğum yaptı. Saatler içerisinde gerçekleşen 2 ikiz, 1 üçüz ve 1 tekil doğum, hastane ekibinde büyük heyecana neden oldu. Operasyonlar başarıyla tamamlanarak toplam 8 bebek sağlıklı şekilde dünyaya geldi.

Doğumların işleyişi ve ekip çalışması

Doğumların zamanlaması ekip için yoğun bir tempo oluşturdu. Dr. Öğr. Üyesi Hazel Çağın Kuzey, süreç hakkında şunları aktardı: "İlk doğumla ikinci ikiz doğum arasında bir süre vardı ancak ikinci ikiz doğumla üçüz doğum neredeyse arka arkaya gerçekleşti. İkinci ikiz doğum sürerken üçüz gebemiz ameliyathaneye alındı. Kadın doğum servisi ve ameliyathane ekiplerimiz bu tür acil durumlara oldukça alışık. Ameliyathanemiz geniş, ekibimiz sayıca yeterliydi ve herkes özveriyle çalıştı. Sadece yeni doğan yoğun bakım ekibimizi biraz fazla yormuş olduk."

Gebeliklerin niteliği ve takip

Dr. Kuzey, doğumların tüp bebek yöntemiyle gerçekleşmediğini vurgulayarak, "Bu üç gebelik de spontane gebeliklerdi. Zaten çoğul gebelik oranları oldukça düşükken, üç çoğul gebeliğin aynı anda doğurması çok nadir bir durum" dedi.

Çoğul gebeliklerin risklerine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: "Bu gebelikleri tekil gebeliklere göre çok daha sık takip ediyoruz. Düşük ve erken doğum riski yüksek olduğu için koruyucu tedaviler uyguluyoruz. Takip sürecini perinatoloji bölümümüzle iş birliği içinde yürütüyoruz."

Anne adaylarına öneriler ve doğum sonuçları

Dr. Kuzey, çoğul gebelik bekleyen anne adaylarına seslenerek, "Perinatoloji ve kadın doğum hekimlerinin önerilerini mutlaka dikkate almalılar. Daha sakin ve kontrollü bir gebelik süreci geçirmelerini öneriyorum" diye konuştu.

Olayda toplam 4 sezaryen gerçekleştirildi ve doğan bebeklerin cinsiyet dağılımı 4 erkek ve 4 kız olarak kaydedildi.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI DR. ÖĞR. ÜYESİ HAZEL ÇAĞIN KUZEY