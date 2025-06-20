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İstanbul'da 97 Yüzme Alanı Belirlendi: Sağlık ve Güvenlik Ön Planda

İstanbul'da 97 yüzme alanı, sağlık ve güvenlik kriterleriyle belirlendi. Suyun kalitesi 15 günde bir kontrol edilecek.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 11:48
İstanbul'da 97 Yüzme Alanı Belirlendi: Sağlık ve Güvenlik Ön Planda

İstanbul'da 97 Yüzme Alanı Belirlendi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, il genelinde İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından belirlenen 97 yüzme alanı'nın sağlık ve güvenlik standartlarına uygun olarak denetlendiğini duyurdu.

Periyodik Kontroller Devam Ediyor

Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzme alanlarındaki su kalitesinin mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerle kontrol edildiğini belirtti. Bu analizler, akredite laboratuvarlarda 15 günde bir gerçekleştirilmekte ve tüm süreç İstanbul Valiliği'ne bağlı olarak yürütülmektedir.

Sağlık Önceliği

Yüzme alanlarının belirlenmesinde, sağlık ve güvenlik kriterlerinin yanı sıra cankurtaran hizmeti, tuvalet olanakları ve olası boğulma riskleri gibi faktörlerin de dikkate alındığını kaydeden Güner, vatandaşların yalnızca belirlenmiş yüzme noktalarını kullanmalarını önerdi.

Su Kalitesi ve Güvenliği

Güner, açıklamasında su kalitesinin Avrupa Birliği standartlarına göre 'iyi', 'orta' ve 'kötü' olarak sınıflandırıldığını aktardı. İstanbul'da kötü kalitede yüzme suyu bulunan bir alan olmadığını vurguladı.

Yüzme Alanları ve Kamu Bilgilendirmesi

Yüzme alanlarının güncel bilgilerine ve su kalitesi verilerine, Sağlık Bakanlığı'nın yuzme.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabileceğini belirten Güner, vatandaşların bu konuda dikkatli olmalarını istedi.

Belirlenen Yüzme Alanları

İşte İstanbul'da yüzme alanı olarak belirlenen yerlerden bazıları:

  • Burgazada Su Sporları Kulübü önü
  • Büyükada Aya Nikola Halk Plajı
  • Heybeliada Sadıkbey Plajı önü
  • Kınalıada Ülker Restaurant önü
  • Suadiye Plajı
  • Uzunkum Plajı (Palm Beach Şile)

Toplamda 97 yüzme alanında yapılacak analizler, yaz sezonunda yüzme keyfini hem güvenli hem de sağlıklı bir hale getirmek için devam edecek.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul Valiliğine bağlı olarak İl Yüzme...

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul Valiliğine bağlı olarak İl Yüzme Suyu Komisyonu koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'daki yüzme alanlarında hem sağlık hem de güvenlik kriterlerine ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul Valiliğine bağlı olarak İl Yüzme...

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul Valiliğine bağlı olarak İl Yüzme Suyu Komisyonu koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'daki yüzme alanlarında hem sağlık hem de güvenlik kriterlerine ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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