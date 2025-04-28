İstanbul'da Afet Farkındalık Eğitimi Başladı: Vali Gül'den Önemli Açıklamalar

İstanbul'da Afet Farkındalık Eğitimi Başladı

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelindeki okullarda gerçekleştirilmekte olan afet bilinci eğitimine katıldı. Vali Gül, "İstanbul genelinde bütün okullarda, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organizasyonuyla ilk derste afet bilinci konusunda eğitim veriliyor" dedi.

Bu Eğitimlerin Amacı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, afet bilincini artırmak amacıyla "Afet Farkındalık Eğitimi" programı başlatıldı. Eğitimlerin gerçekleştirildiği Şişli Nilüfer Hatun Ortaokulu'nda, afet konteyneri kurularak deprem malzemeleri tanıtıldı.

Vali Gül, öğrencilerle birlikte malzemeleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı ve ardından sınıfları ziyaret ederek, deprem anında nasıl davranmaları gerektiğine dair öğrencilerle sohbet etti.

Güvenli Okul Vurgusu

Okullardaki eğitimlerin başladığını hatırlatan Vali Gül, şunları dile getirdi: "Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki İstanbul’da en güvenli binaların başında okullarımız gelir. Velilerimiz de bunu bir kez daha test etmiş oldu. Çocuklarımızın içi rahat, velilerimizin içi rahat, bizim de içimiz rahat."

Geçici Barınma ve Lojistik Destek

Deprem sonrası geçici barınma hizmetleri verdiklerini ifade eden Gül, Perşembe ve Cuma günlerinden itibaren ilçelerdeki okulların açıldığını ve okul bahçelerinin barınma alanı olarak kullanıldığını aktardı. Ayrıca, meslek liselerinin lojistik destek sağladığını ve öğretmenlerin gönüllü hizmet verdiğini belirtti.

Panik Yararından Kaçınma

23 Nisan’daki depremde, panik anında yaralananlar yaşandığını vurgulayan Gül, "Depremde 173 hemşehrimiz merdivenlerden hızlı inerken ya da camdan atlayarak yaralandı. Afet farkındalık eğitimleriyle amacımız, panik yapmadan, sakin bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini öğrencilerimize ve velilerimize anlatmaktır." şeklinde konuştu.

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünce, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından afet bilincini artırmak amacıyla, İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün katılımıyla Şişli Nilüfer Hatun Ortaokulu'nda "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünce, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından afet bilincini artırmak amacıyla, İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün katılımıyla Şişli Nilüfer Hatun Ortaokulu'nda "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.