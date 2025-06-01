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İstanbul'da Afrika Günü Coşkuyla Kutlandı

İstanbul'da düzenlenen Afrika Günü etkinliği, Afrikalı öğrenciler ve ailelerini bir araya getirerek kültürel paylaşım imkanı sundu.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 20:01
İstanbul'da Afrika Günü Coşkuyla Kutlandı

İstanbul'da Afrika Günü'nde Birlik Beraberlik

İstanbul, Türkiye'de yaşayan Afrikalı öğrencilerin ve ailelerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte Afrika Günü'nü coşkuyla kutladı. Etkinlik, Afrika Birliği'nin 62. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kültür merkezinde gerçekleştirildi.

Kültürel Zenginlik ve Etkinlikler

Etkinlikte, el sanatları sergisi, kermes, folklor gösterileri, film gösterimleri, mezuniyet törenleri ve konserler gibi çeşitli aktiviteler yer aldı. Ayrıca, Afrika'nın geleceği üzerine bir panel düzenlenerek, Türkiye-Afrika ilişkileri ve kıtanın geleceği ele alındı.

Küresel İlişkileri Güçlendirme Vurgusu

Ubuntu Afrika İnsani Gelişim Derneği Başkanı Serhat Orakçı, Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünün her yıl 25 Mayıs'ta kutlandığını belirtti. Orakçı, son yıllarda Türkiye ile Afrika arasındaki ticari, ekonomik ve askeri ilişkilerin önemli bir ivme kazandığını vurguladı. 'Bu etkinliklerle ilişkileri daha üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz' diyen Orakçı, kültürel ve sosyal etkileşimin geliştirilmesinin önemine değindi.

Eğitim ve Sosyal Farkındalık

Etkinlik, Afrika ülkelerinden Türkiye’ye gelen öğrenciler ve iş insanlarını bir araya getirerek sosyalleşme fırsatı sundu. Orakçı, 'Geçmişe kıyasla Türkiye'de olumsuz Afrika algısının kırıldığını düşünüyorum. Farkındalık oluştu ama bu yeterli değil. Daha fazla etkinlik yapmalıyız' şeklinde konuştu.

El Sanatları Sergisi ile Kadınların Desteklenmesi

Ubuntu Afrika İnsani Gelişim Derneği Yöneticisi Kevser Elbahari, etkinlikte birçok Afrika ülkesinden kadınların el emeği ürünlerini sergileyen bir kermes düzenlediklerini açıkladı. Dernekte, Afrikalı kadınların sosyalleşmesi ve meslek edinmesine yönelik el sanatları kursları da açıldı.

Destekleyici Gelir ve İyilik Projesi

Kermeste yer alan Gazzeli Hadil Awadallah, İstanbul’da yaşarken elde ettiği gelirin bir kısmını Gazze'ye bağışlayacağını belirtti. Somali'den katılan Fadumo Mohamud Ali ise, Hint kınası ile yaptığı dövmelerin Türkler arasında popüler olduğunu söyledi ve kazancının bir kısmını ailesine göndereceğini ifade etti.

Afrika Günü, Türkiye'de yaşayan Afrikalı öğrencilerin ve ailelerin katılımıyla İstanbul'da...

Afrika Günü, Türkiye'de yaşayan Afrikalı öğrencilerin ve ailelerin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Afrika Günü, Türkiye'de yaşayan Afrikalı öğrencilerin ve ailelerin katılımıyla İstanbul'da...

Afrika Günü, Türkiye'de yaşayan Afrikalı öğrencilerin ve ailelerin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

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