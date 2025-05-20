İstanbul'da Aileler Yarışıyor: Ödül Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

İstanbul Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' projesi kapsamındaki 'Aileler Yarışıyor' kitap okuma yarışmasının ödül töreni Bağcılar'da gerçekleştirdi.

Ödül töreninin açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’daki yaklaşık 3 bin okulun her birinin kendi kütüphanelerinin bulunduğunu belirterek, “İstanbul'da toplamda 6,5 milyon kitap mevcut. Bu projeyle kitap sayısını 13 milyona çıkartma hedefindeyiz” dedi. Gül, ayrıca 2 yıl içerisinde 4 milyon yeni kitap temin ettiklerini ve yıl sonuna kadar kalan 2,5 milyon kitabı da temin ederek bu hedefe ulaşacaklarını ifade etti.

Vali Gül, kütüphanelerin zenginleşmesinin önemine vurgu yaparak, “Kitaba erişim kıymetli ama daha önemlisi öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin kitabı okumasıdır” dedi. Her ilçede gerçekleşen okuma kampanyalarıyla birlikte ailelerin yönlendirilmesinin önemine de dikkat çekti.

Vali Gül, sözlerine şöyle devam etti: “Ailelerin güçlenmesine yönelik her çalışmaya devam edeceğiz. Kaybedeni olmayan bu projede, katılan herkes kazanmıştır” diye konuştu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de yaptığı konuşmada, “Dijital dönüşümün yanı sıra, kitap okumanın önemini vurgulamak için buradayız” dedi. Yentür, çocukların davranış değiştirme sürecinde kitap okumanın kritik bir rol oynadığını belirtti.

Törende, İstanbul Valisi Davut Gül, yarışmada dereceye giren ilk üç aileye ödüllerini takdim etti. Bu yarışma, velilerin katılımını artırmak ve proje vizyonunu aile ortamına taşımak amacıyla gerçekleştirildi.

İstanbul'un 39 ilçesindeki resmi okullarda düzenlenen yarışmaya toplamda 4 bin 440 veli katıldı. Her ilçede yapılan sınavlarla ilçe birincileri belirlenirken, final sınavına 38 ilçeden birer, Zeytinburnu'ndan ise 2 aile olmak üzere toplam 40 aile katıldı. Finalde, Eyüpsultan, Bayrampaşa ve Kartal'dan dereceye giren velilere ödülleri verildi.

İstanbul Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesi kapsamında düzenlenen "Aileler Yarışıyor" kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar'da bir otelde düzenlenen ödül törenin açılışına katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesi kapsamında düzenlenen "Aileler Yarışıyor" kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar'da bir otelde düzenlenen ödül törenin açılışına katılarak konuşma yaptı.