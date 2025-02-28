İstanbul'da Akşam Trafik Yoğunluğu %85'e Ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu %85 seviyesine çıkarken, birçok bölgede araçlar ilerlemekte zorlanıyor.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 19:46
İstanbul'da Akşam Trafik Yoğunluğu %85'e Ulaştı

İstanbul'da Akşam Trafik Yoğunluğu Yükseliyor

İstanbul'da, haftanın son iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu belirgin bir şekilde hissedilmeye başlandı. İş çıkış saatinin etkisiyle, birçok bölgede sürücüler zorlu anlar yaşıyor.

Avrupa Yakası'nda Zorlu Yolculuk

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Beylikdüzü'nden başlayan trafik, tüm yönlerde Haliç Köprüsü'ne kadar uzanıyor. Ayrıca, TEM Otoyolu'nda Seyrantepe, Hasdal ve Kağıthane bağlantı yollarında da araçlar ağır ilerliyor.

Köprülerde Durum Kritik

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yöne doğru bağlantı yollarında yoğunluk yaşanıyor. Sürücüler bu geçiş noktalarında ilerlemekte zorluk çekiyor.

Anadolu Yakası'nda Sıkışıklık

Anadolu Yakası'ndaki D-100 kara yolunda Üsküdar, Ataşehir, Bostancı ve Maltepe bölgeleri de trafik yükünden nasibini aldı. Yenisahra mevkisinde her iki yönde trafikte sıkışıklık gözlemleniyor.

Toplu Taşımada Yoğunluk Artıyor

İş çıkış saatinin etkisiyle, toplu ulaşımda da birçok hattın kesiştiği merkezi istasyonlarda yolcu yoğunluğu meydana geliyor. İBB CepTrafik haritası verilerine göre, genel trafik yoğunluğu %85 olarak ölçüldü.

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