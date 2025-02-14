İstanbul'da Akşam Trafik Yoğunluğu Yüzde 83'e Ulaştı

İstanbul’da Akşam Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Yüzde 83

İstanbul’da akşam saatlerinde mesai bitimi ile birlikte trafik yoğunluğu %83 seviyesine ulaştı. Haftanın son iş günü, kentin her iki yakasında da yoğunluk etkisini sürdürüyor.

D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’nun bazı noktalarıyla ana arter ve caddelerde yoğun trafik gözlemleniyor. Avrupa Yakası’ndaki D-100 kara yolu Edirne istikametinde, Zincirlikuyu'dan başlayarak Küçükçekmece'ye kadar olan alanda ciddi bir trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

Özellikle Ankara istikametinde Yenibosna ile Okmeydanı-Çağlayan arasında da yoğun trafik hakim. Haliç Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine giden sürücüler zorluk çekerken, ters yöndeki trafiğin de ağır ilerlediği gözlemleniyor.

Tem Otoyolu’nda Edirne istikametinde Gaziosmanpaşa ile Küçükçekmece arasında da araçlar ilerlemekte zorluk yaşıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne bağlanan yollar trafiğin ağır seyrettiği diğer önemli noktalar arasında.

Anadolu Yakası’nda ise D-100 kara yolu Kozyatağı mevkisi Kartal istikametinde yoğunluk yaşanırken, Yenisahra ve Bostancı mevkilerinde de her iki yönde araçların ağır ilerlediği gözlemleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Trafik Yoğunluk Haritası’na göre, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu %83 oranına ulaştı. Mesainin sona ermesiyle birlikte evlerine gitmeye çalışan İstanbullular, otobüs, metro, metrobüs ve tramvay duraklarında da yoğunluk oluşturdu.