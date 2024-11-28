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İstanbul'da Ambulans Geçişini Engelleyen Sürücüler Kamerada

İstanbul'da emniyet şeridini ihlal eden sürücüler, ambulansın geçişini engelledi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:24
İstanbul'da Ambulans Geçişini Engelleyen Sürücüler Kamerada

İstanbul'da Ambulans Geçişine Engel Olunan Anlar

İstanbul'da meydana gelen bir olayda, emniyet şeridini ihlal eden sürücüler, acil bir vakaya yetişmeye çalışan ambulansın sürücüsüne zor anlar yaşattı. Yenibosna'dan Basın Ekspres Caddesi'ne doğru ilerleyen sürücüler, yoğun trafikte emniyet şeridini kullandı ve ambulansın yolda ilerlemesine engel oldu.

Ambulansın Acil Durumu

Sirenleri açık olan ambulans, durumu acil olan bir vakaya yetişmek için hızla devreye girmeye çalıştı. Ancak yolda bulunmayan aracından dolayı emniyet şeridinden geçemedi. Ambulansın sürücüsü, bu anları cep telefonuyla kaydetti. Yaşanan bu olay, trafik kurallarına uymanın önemi konusunda dikkat çekti.

Sonuç ve Bilinçlenme Gerekliliği

Bu tür durumlar, sağlık hizmetlerinin zamanında ulaşımı için büyük bir tehdit oluşturabiliyor. Trafik güvenliği açısından emniyet şeridinin ihlal edilmemesi gerektiği bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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