İstanbul'da Anneye Çamaşır Suyu ile Öldürme Davası — Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

İstanbul'da Anneye Çamaşır Suyu ile Öldürme Davası

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 26 Eylül 2024 tarihinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Yunus Emre Çiçek, 14 Kasım 2024 tarihinde vefat etti. Ölümün şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

İddianame ve sanığın beyanı

İddianamede ifadesine yer verilen anne Dilek Çiçek, çocuğun Yılmaz E. ile evlilik dışı ilişkisinden olduğunu ve babalık davası açıldığını, 2022 yılında çocuğun babasının olduğu kanıtlandığını söyledi. Babasının çocuğun yanında hiç kalmadığını iddia eden sanık Çiçek, oğluyla birlikte bir süre Kırıkkalede annesinin ve kardeşinin yanında kaldığını, daha sonra İstanbul'da ablasının yanında yaşamaya başladığını anlattı.

Çiçek, yaşadığı bunalım nedeniyle meyve suyu ve çorbaya çamaşır suyu karıştırıp çocuğuna içirdiğini, bu karışımı içirdikten sonra Sultangazide Yılmaz E ile buluşup pikniğe gittiklerini ve parkta oynadıkları sırada oğlunun fenalaşıp kusmaya başladığını belirtti. Oğlunun yaklaşık iki ay yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat ettiği kaydedildi.

Sanık, korktuğu için çocuğuna çamaşır suyu içirdiğini sakladığını, ablasına iftira attığını ve çok pişman olduğunu ifade etti.

Adli süreç

Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verilen iddianamede, suçunu açıkça itiraf eden anne Dilek Çiçek hakkında altsoydan akrabayı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Olayla ilgili soruşturma ve dava süreci devam ediyor.