İstanbul'da Ara Tatil Öncesi Trafik Yüzde 85'e Çıktı

İstanbul'da okullarda başlayan 1 haftalık ara tatil ve mesai çıkışı nedeniyle akşam trafik yoğunluğu İBB verilerine göre yüzde 85'e yükseldi; D-100 ve bazı ilçelerde aksama yaşandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 19:40
İstanbul'da okullarda başlayan 1 hafta sürecek ara tatilin ilk gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu ciddi oranda arttı.

İBB verileri yoğunluğu ortaya koydu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, mesai bitimiyle birlikte şehrin hem Anadolu hem de Avrupa yakasında trafik yoğunluğu yüzde 85 seviyelerine yükseldi.

Bu artış, hem mesai çıkışı kaynaklı yoğunluk hem de ara tatilin başlamasıyla hareketlenen aile ve yolculuk trafiğinin birleşmesiyle oluştu.

Hangi güzergâhlarda aksama yaşandı?

Sürücüler özellikle D-100 Karayolu ve bağlantı yollarında ilerlemekte güçlük çekti. Megakentin iki yakasına çıkan güzergâhlarda, Halıcıoğlu ve Avcılar gibi noktalarda araçlar uzun kuyruklar oluşturdu ve ulaşımda aksamalar gözlendi.

Yetkililer, yoğunluğun kent genelinde etkili olduğunu ve sürücülerin alternatif güzergâh veya toplu taşıma tercih etmelerinin trafiği rahatlatacağını belirtiyor.

