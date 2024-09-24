İstanbul'da Araç Kiralama Dolandırıcılığı: İki Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul'da, araç kiralama yoluyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen iki şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dolandırıcılık Büro Amirliği, özellikle İstanbul ve çevresindeki illerde yapılan dolandırıcılıklara yönelik kapsamlı bir araştırma başlattı.

Şüphelilerin Yöntemi

İddialara göre, şüpheliler, "hesapçı" olarak bilinen kişilerin sağladığı banka kartı ve mobil bankacılık bilgilerini kullanarak, mağdurlardan gelen ödemeleri topladı. Toplanan paraların ardından, bu tutarların şüpheliler arasında paylaşıldığı belirlendi.

Yakalanan Şüpheliler ve Geçmişleri

Yapılan araştırmalar neticesinde, kimlikleri tespit edilen Y.A. (35) ve R.S. (35) isimli şüpheliler, gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, Y.A'nın toplamda 69 suçtan arandığı ve kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunduğu, R.S.'nin ise 90 suçtan arandığı ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Başka Dolandırıcılık Davaları

Polis, yakalanan şüphelilerin, farklı şehirlerde de aynı yöntemle en az 5 kişiyi dolandırdığına dair delillere ulaştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi.