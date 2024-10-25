İstanbul'da Askeri Kıyafetle Toplu Taşımada Seyahat Eden Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyetinden Önemli Gözaltı

İstanbul'da, askeri kamuflaj giysisiyle toplu taşıma aracında seyahat eden bir yabancı uyruklu kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Olay, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından başlatılan bir soruşturma neticesinde gerçekleşti.

Sosyal Medyada Ortaya Çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, şüphelinin Beylikdüzü'nde bulunduğu tespit edildi. Askere benzer giysiler giymekte olan kişinin durumu dikkat çekici bulunarak gerekli işlemler başlatıldı.

Adli İşlemler Devam Ediyor

Şüpheli hakkında "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçlamasıyla adli işlem yapıldığı ve sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği açıklandı.

Bu olay, güvenlik güçlerinin toplum güvenliği için gösterdiği hassasiyeti bir kez daha gözler önüne seriyor.