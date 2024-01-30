İstanbul'da ayakkabı üretim fabrikasında yangın paniği: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Cebeci Mahallesi 2497. Sokak'ta bir ayakkabı imalathanesinde yangın başladı. Nedeni bilinmeyen yangın için itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekipler, yangına müdahale etmeye başladı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmışken, kısa bir süre sonra küçük patlamalar oldu ve yangın tekrar büyüdü. İş yerinin çoğu alev aldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için müdahaleleri sürüyor.



