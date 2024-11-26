İstanbul’da ‘Bağımsızlık Seferberliği’ Kampanyası Tanıtıldı

‘Bağımsızlık Seferberliği’ Kampanyası Tanıtıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Bağımsızlık Seferberliği’ kampanyasının tanıtımını İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Yeşilay’ın ev sahipliğinde düzenlenen programda, uyuşturucu ile mücadeleye dair çarpıcı veriler paylaşıldı.

Uyuşturucu Çetelerine Karşı Yoğun Mücadele

Bakan Yerlikaya, görev süresi boyunca 213 organize suç örgütü çökerttiklerini belirterek, 76 uyuşturucu baronunun yakalandığını açıkladı. Ayrıca, kırmızı bültenle aranan 44 zehir tacirinin ülkeye iadesinin sağlandığını vurguladı.

Operasyonlar ve Eğitim Projeleri

Yerlikaya, bu dönemde 71 bin 708 operasyon düzenlediklerini, 49 bin 574 kişinin tutuklandığını ve 180 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti. Ayrıca, uyuşturucunun talebini azaltmak için yürütülen projelere de dikkat çekti. Narko Rehber, Narko Kaan ve ‘En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’ gibi toplam 8 projeyle 14 milyon 739 bin kişiye eğitim verildi.

Trafik Kazalarında Alkol ve Uyuşturucu Denetimi

Trafik güvenliği konusunda da bilgiler veren Bakan Yerlikaya, 399 bin 834 sürücüye alkol kontrolü yapıldığını ve 367 bin 17 sürücünün ehliyetinin alkolden alındığını ifade etti.

Fatih İlçesi Pilot Bölge Seçildi

‘Bağımsızlık Seferberliği’ kapsamda Fatih ilçe pilot bölgelerden biri olarak belirlendi. Hedef, 57 mahallede 100 bin vatandaşa ulaşmak.

Yeşilay’ın Bağımlılıkla Mücadelesi

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Türkiye’nin büyük bir bağımlılık pandemisi ile karşı karşıya olduğunu ifade ederek, kumar bağımlılığı danışanlarının sayısının bu sene 34 bine yükseldiğini açıkladı.

Toplumsal Destek ve Gelecek Adımları

Dinç, Yeşilay’ın hedefinin toplumsal dayanışma içinde bağımlılıkla mücadele etmek olduğunu ifade ederek, bu seferberliğin Türkiye için kritik önem taşıdığını vurguladı.

Tanıtım programına İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sanatçılar ve Yeşilay gönüllüleri katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde Yeşilayın ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bağımsızlık Seferberliği" kampanyasının tanıtım programına katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde Yeşilayın ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bağımsızlık Seferberliği" kampanyasının tanıtım programına katılarak konuşma yaptı.