İstanbul'da Balıkesir Depreminin Ardından Kriz Masası Kuruldu

İstanbul'da, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında acil önlemler alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları koordine etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deprem sonrası hemen harekete geçildiği ve 23 afet çalışma grubunun oluşturularak kriz masası kurulduğu kaydedildi. Vali Gül'ün başkanlığında toplanan bu grupların, gelişmeleri anlık olarak takip ettiği belirtildi.

Kriz masası, İstanbul'un afet yönetiminde önemli bir rol oynayarak, Sındırgı'daki depremin neden olduğu etkilerin minimize edilmesine yönelik çalışmalara hız kazandıracak.

