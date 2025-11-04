İstanbul'da başörtülü öğrenciye stajta hakaret: "Temizlikçiye benziyorsun"

İstanbul'da başörtülü öğrenciye stajta hakaret iddiası

İstanbul’da özel bir üniversitenin diş hekimliği 4’üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki İclal Özbey, yeni başladığı staj sırasında sorumlu hocasının sözlü tacizine maruz kaldığını iddia etti. Öğrencinin şikayeti sonrası okul yönetiminin sürece müdahil olduğu ve sorumlu hocaya disiplin işlemi uygulandığı öğrenildi.

Olayın detayları

İddialara göre, stajın ilk gününde yoklama ve tanışma için toplanan öğrencilerin karşısına geçen eğitmen, Özbey'e yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandı. Akademisyenin sözleri arasında, "Başını o şekilde bağladığında temizlikçiye benziyorsun, diş hekimi bu şekilde olmaz" ve "Ben özgürlükçüyüm, açılmana yardımcı olabilirim" gibi ifadeler yer aldı.

Öğrencinin anlatımı

İclal Özbey, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "Ben 4’üncü sınıf diş hekimliği öğrencisiyim. Hocamız yoklama almak ve tanışmak için bizleri topladı, bana doğru geldiği sırada ise hakaret etmeye başladı. Bana ‘Senin bu başörtü bağlama tarzına sinir oluyorum’ dedi. Ben hem hastaları hem de kendimizi korumak adına olduğunu, hijyen kaynaklı sorun yaşanabileceğini düşünerek ‘Arkaya atarım sorun olmaz’ dedim. Bana cevap olarak ise ‘Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Neden diğerleri gibi bağlamıyorsun, bu şekilde çamaşırhaneden çıkmış gibisin, senden bu şekilde sadece temizlikçi olur’ dedi. Ben bu süre zarfında ses çıkaramadım, çünkü çok şaşırdım. Ardından ise bir anda üstüme gelerek bana ‘Zaten saçın başın görünüyor, neden kapalısın, açıl’ dedi. Kendisinin özgürlükçü bir ailede yetiştiğini, benim de baskılanmış olduğumu belirterek ‘Açılmakta özgürsün’ diyerek anlattı."

İzleme, şikayet ve ceza

Özbey, olayı okul yöneticileri ve başhekim ile paylaştığını, ilk aşamada yönetimin durumu "Talihsiz bir söylem" olarak değerlendirdiğini söyledi. Yönetimden yeterli adımın atılmadığını düşününce çeşitli mecralardan şikayetlerini ilettiğini belirten Özbey, daha sonra okul yönetiminin kendisine ulaşarak "Sonuna kadar yanındayız" dediğini aktardı. Haber akışı doğrultusunda, sorumlu akademisyen hakkında eğitimden el çektirilme cezası verildiği bildirildi.

Öğrencinin talebi

Özbey, benzer olayların tekrarlanmaması gerektiğini vurgulayarak, kendisinin "başörtüsü ile değil, hekim kimliği ile" değerlendirilmesini istedi ve sürecin takipçisi olacağını belirtti.

