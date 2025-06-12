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İstanbul'da 'Bi Festihal Mümkün' Sinema Festivali Heyecanı

'Bi Festihal Mümkün' sinema festivali, İstanbul'da öğrencilere yönelik gerçekleştirilen etkinlikte ödüller sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 17:49
İstanbul'da 'Bi Festihal Mümkün' Sinema Festivali Heyecanı

İstanbul'da 'Bi Festihal Mümkün' Sinema Festivali Gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bi Festihal Mümkün' sinema festivali, Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Anadolu imam hatip liseleri ve ortaokullarında öğrenim gören öğrencileri hedef alarak, kültür ve sanat temalı Müfredattan Marifete Kültür Nesli (MÜMKÜN) çalışması çerçevesinde organize edildi.

Kültür ve Sanat Alanında Öncü Çalışmalar

Açılışta konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Şube Müdürü Erdoğan Kaba, Bakanlık olarak önemli projelere imza attıklarını belirterek, MÜMKÜN Projesi'nin çok yönlü bir çalışma olduğuna dikkat çekti. Kaba, "İstanbul, yaptığımız çalışmalara öncülük ediyor. İyi bir kültür sanat ortamı sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İhsan Erkul, projenin 3 yıl önce hayata geçtiğini ve bu süreçte birçok öğrenciye dokunduklarını ifade ederek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Gençler için Umut Verici Bir Festival

MÜMKÜN Projesi Koordinatörü Hüseyin Akın, bu proje ile güzel faaliyetler ortaya koyduklarını vurgulayarak, "İmkan verildiğinde her şeyin mümkün olduğunu gösterdik. Bugün emeklerimizin meyvelerini topluyoruz" dedi.

Yapımcı ve yönetmen Seyid Çolak, festivalin gençler için umut verici olduğunu belirtti ve etkinliklerin devamlılığının önemine vurgu yaptı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Festivalde düzenlenen kısa film yarışmasında Süleyman Ortaç 'İyi miyiz?' filmi ile birinci oldu. İkincilik ödülünü Yusuf Kerem Dızman 'Değerli Şeyler' filmi ile, üçüncülük ödülünü ise Hira Nur Gök 'Not' filmi ile kazandı. Umut Vadeden Okul kategorisinde ise Elif Eylüldür Çekim ve Zeynep Miray Akçay 'İçindeki Cevher' filmi ile ödül aldı.

Jüri özel ödülü, 'Üns' filmi ile Ömer Dişbudak'a verildi. Etkinlikte iki panel ve Türk ve dünya sinemasına ait müzik dinletisi ile program sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim müdürlüğü...

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim müdürlüğü tarafından düzenlene "Bi Festihal Mümkün" sinema festivali Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. TRT Akademi Sinema Proje Sorumlusu Mehmet Ali Karga, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim müdürlüğü...

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim müdürlüğü tarafından düzenlene "Bi Festihal Mümkün" sinema festivali Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. TRT Akademi Sinema Proje Sorumlusu Mehmet Ali Karga, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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