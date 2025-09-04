İstanbul'da Bıçaklı Saldırı: Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Cenazesi Adli Tıp'a Gönderildi

İstanbul'da Bıçaklı Saldırı: Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na Gönderildi

Çekmeköy'de bir restoranda yemek yediği sırada bıçaklanan İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan hayatını kaybetti. Kayhan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın Ayrıntıları

Olay, Ömerli Mahallesi'nde dün akşam saat 21.15 sularında meydana geldi. İddialara göre yanına gelen Mustafa Can Gül (19) tarafından boğazından bıçaklanan Kayhan ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Kayhan kurtarılamadı.

Soruşturma ve Güvenlik Önlemleri

Olayın ardından İstanbul Valisi Davut Gül bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Restoran ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı, giriş çıkışlar kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Şüpheli ve Önceki Kayıtları

Gözaltına alınan zanlının olay yerinde suç aletiyle birlikte yakalandığı öğrenildi. Zanlının, yaklaşık iki yıl önce garson olarak çalıştığı dönemde işletmeye sürekli müşteri olarak gelen savcı Kayhan ile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandığı ve bunun üzerine husumet başladığı iddia edildi. Restoranın ruhsat sahibinin B.B. olduğu tespit edildi.

Şüpheli Mustafa Can Gül'ün "kadına karşı şiddet", "ısrarlı takip" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından kaydı bulunduğu, ayrıca 9 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı belirtildi.

Cenaze İşlemleri ve Görev Bilgisi

Cenaze, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Kayhan'ın İstanbul Adliyesi'nde Genel Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli olduğu, görev yeri nedeniyle olay yeri incelemelerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili'nin de iştirak ettiği bildirildi.