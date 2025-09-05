İstanbul'da Bıçaklı Saldırıda Ölen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Toprağa Verildi

Çekmeköy'de bir restoranda yemek yerken bıçaklanarak yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni, Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti gerçekleştirildi. Törene, Kayhan'ın ailesinin yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı ile bazı ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze, kılınan namazın ardından götürüldüğü Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Olay, Ömerli Mahallesi'nde 3 Eylül'de meydana geldi. İddiaya göre, restoranda yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın yanına gelen Mustafa Can Gül (19) tarafından bıçaklanması sonucu Kayhan ağır yaralandı.

Kayhan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Mustafa Can Gül, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince dün tutuklanmıştı.

Çekmeköy'de restoranda yemek yediği sırada bir kişi tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Kayhan'ın ailesinin yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen (sağ 4) İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (sol 2), İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç (sağ 3), İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu (solda) ve vatandaşlar katıldı.