İstanbul’da Boykot Raporu: Finansal, Toplumsal ve Fıkhi Boyutlar

İstanbul'da "Finansal, Toplumsal ve Fıkhi Boyutlarıyla Boykot" Raporu Değerlendirildi

İLKE Vakfı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü işgal politikalarına karşı yükselen boykot hareketleri detaylı bir şekilde ele alındı. İLKE Vakfı İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından yayımlanan "Finansal, Toplumsal ve Fıkhi Boyutlarıyla Boykot" başlıklı araştırma raporunun bulguları tartışıldı.

Açılış Konuşması ve Boykotun Anlamı

Etkinlik, Üsküdar'daki İLKE Vakfı’nda gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sait Öner, boykotun yalnızca bireysel bir tepki değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk ve stratejik bir duruş olduğunu ifade etti. Raporun, boykotun sesini veriyle güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Öner, günümüzde çok büyük bir küresel imtihanla karşı karşıya kalındığını belirterek, boykotu tarihi bir güç olarak tanımladı. "Bizlerin adil şahitliğimizin yanında, Gazze'deki bu soykırımın sona erdiği günlere de şahit olmayı Allah'tan diliyorum," dedi.

Raporun İçeriği ve Akademik Değerlendirmeler

Raporu hazırlayan Doç. Dr. Yusuf Erdem Gezgin, boykotun İslam hukukundaki yerini vurguladı. O, "Boykot, zulme karşı durmanın bir gereği olarak İslam düşüncesinde karşılık bulur. Ahlaki sorumluluk, hukuki sınırların da ötesindedir," dedi.

Etkinlikte Araştırma Görevlisi Safa Yıldıran, Dünya genelinde İsrail işgaline karşı uygulanan boykot örneklerini ve bu hareketlerin küresel etkilerini ele aldı.

Panel Bölümü ve Tartışmalar

Etkinliğin panel bölümünde, raporun yazarları boykotun farklı boyutlarını akademik veriler ışığında değerlendirdi. Moderatörlüğünü Dr. Yunus Emre Aydınbaş'ın yaptığı panelde; Prof. Dr. Faruk Bal, "İslam tarihinde ekonomik harp ve boykotun yeri", Dr. Burak Doğan, "Boykotun finansal tablolar ve hisse senedi performanslarına etkisi", Dr. Ozan Maraşlı ise "Coca-Cola içecek örneği üzerinden Türkiye'de boykotun firma satışlarına etkisi" konularını detaylı olarak ele aldı.

Panelde, ayrıca küresel boykot hareketlerinin ekonomik sonuçları, Türkiye'deki boykot algısı, katılım dinamikleri ve sürdürülebilir boykot stratejileri üzerine öneriler de tartışıldı.

Raporun Ana Temaları

İKAM tarafından hazırlanan rapor, teorik çerçevenin ötesine geçerek, reel piyasa verileri ve güncel analizlerle boykotun somut etkilerini gözler önüne seriyor. Boykot, ahlaki bir sorumluluk olarak değerlendirilirken, yalnızca ekonomik değil, stratejik bir duruş olarak da ele alınıyor. Sürdürülebilir boykot stratejileri için kurumsal destek ve bilinçli tüketici davranışının rolü vurgulanıyor.

İLKE Vakfı İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından yayımlanan "Finansal, Toplumsal ve Fıkhi Boyutlarıyla Boykot" başlıklı araştırma raporu, düzenlenen etkinlikte değerlendirildi. Etkinlikte, İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sait Öner konuşma yaptı.

İLKE Vakfı İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından yayımlanan "Finansal, Toplumsal ve Fıkhi Boyutlarıyla Boykot" başlıklı araştırma raporu, düzenlenen etkinlikte değerlendirildi. Etkinlikte, İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sait Öner konuşma yaptı.