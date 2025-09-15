İstanbul'da Bu Hafta: Konser, Tiyatro ve Sergi Rehberi

İstanbul'da Bu Hafta Kültür-Sanat Takvimi

İstanbul bu hafta konserler, tiyatrolar ve sergilerle dolu zengin bir program sunuyor. Öne çıkan etkinlikleri bir araya getirdik.

Tiyatrolar

Zorlu PSM'de bugün "Kel Diva", yarın "Amadeus", 19 Eylül'de "Aşk Biter mi?" ve 21 Eylül'de "Tırtıl Gpt-148" oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde yarın "Bakın Lokrum Dişlerini Nasıl Fırçalıyor" tiyatro oyunu ve 15-18 Eylül tarihlerinde "Ölü Mevsim" filmi izlenebilecek.

Konserler

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde bugün "Scott Bradlee's Postmodern Jukebox: Magic & Moonlight Tour", 19 Eylül'de Levent Yüksel, 20 Eylül'de Yıldız Tilbe ve 21 Eylül'de Gökhan Türkmen konser verecek.

AKM'de 19 Eylül'de "İtalya ve Türkiye Ulusal Gençlik Koroları Konseri", 20 Eylül'de "Versailles Sarayı Bestecileri ve Bahçeleri" ve 21 Eylül'de "'Müstear' Sezon Açılış Konseri" dinleyicilerle buluşacak.

Bosphorus Open Air Metal Fest 20-21 Eylül'de Maximum Uniq Açık Hava'da düzenlenecek; festival kapsamında 14 farklı rock müzik grubu sahne alacak.

Merve Özbey "Sadece Arabesk" konseriyle 19 Eylül'de Jolly Joker Kıyı İstanbul'da sahne alacak.

BtcTurk Vadi Açıkhava'da 19 Eylül'de Derya Uluğ, 20 Eylül'de Pentagram ve 21 Eylül'de Bülent Ersoy konserleri yer alacak.

Sergiler

Dolmabahçe'de Milli Saraylar Başkanlığı ve Türk Kızılay ortaklığında, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla tarihi belgeler ve sanat eserlerinin yer aldığı "Gazze İçin İyilik" sergisi açıldı.

Ara Güler Müzesi'nde fotoğrafçı Robert Capa'nın fotoğraflarını içeren "Robert Capa-Gerçek En İyi Fotoğraftır" sergisi ziyaretçileri bekliyor.

Küratörlüğünü Selen Ansen ve Eda Berkmen'in üstlendiği "Folia" sergisi 21 Eylül'de Koç Holding himayesinde, Bağlarbaşı Abdülmecid Efendi Köşkü'nde sanatseverlerle buluşacak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin hikayesini anlatan "Akademi Zamanı" adlı ikinci sergi 17 Eylül'de İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde ziyarete açılacak.

Pera Müzesi (Suna ve İnan Kıraç Vakfı) tarafından hazırlanan "Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar" ve "Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize" sergileri bugün izleyicilere sunuluyor.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde ABD'li sanatçı ve eğitimci Suzanne Lacy'nin Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "Birlikte/Togæther" izleyiciyle buluştu.

Arter'in 2. kat galerisinde Nilbar Güreş'in "Kadife Bakış" sergisi ziyaret edilebilir.

Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde Macar asıllı sanatçı Paul Hitter'ın "Uzaktan Akraba" sergisi açıldı; sergi, tarihsel figürlerle bugünü harmanlayan seçkiler sunuyor.

Klasik Sanatlar Vakfının hazırladığı "1001 Eserle Klasik Sanatlar" sergisi Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde 20 Eylül'e kadar görülebilecek.

Galata Kulesi'nin üçüncü katında açılan "Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla" sergisi 1 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde "İstanbul'un Aydınlık 100'ü" sergisi 21 Kasım'a kadar devam ediyor.

Meşher'de izleyicilere sunulan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisi, 16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alıyor ve 18 Ocak 2026'ya kadar görülebilecek.