İstanbul'da Bu Hafta Kültür Programı: Konserler, Tiyatrolar ve Sergiler

İstanbul'da bu hafta sanat ve kültür gündemi

Tiyatro ve bale

İstanbul'da geniş bir program sanatseverleri bekliyor. Bolşoy Bale ve Orkestrası 26-27 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Romeo ve Juliet" bale gösterisini sahneleyecek.

"Sefiller" tiyatro oyunu 28 Eylül'de AKM'de izleyiciyle buluşacak. "Aydınlıkevler" oyunu Maximum Uniq Açık Hava'da yarın sahnelenecek.

Zorlu PSM'de 25 Eylül'de "Masonn (Walls)" gösterisi, 28 Eylül'de "Güne Bakan Cam Kırıkları" ve "Cimri" oyunları tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

"Valse, Valse, Valse" oyunu 24 Eylül'de ENKA Sanat'ta izlenebilecek.

Konserler

Zorlu PSM sahnesinde 26 Eylül'de Barry Can't Swim, 27 Eylül'de Alman müzik grubu Blind Guardian konser verecek.

35. Akbank Caz Festivali kapsamında 27 Eylül'de Nilüfer Verdi Trio "Playing Tunes for Peace" ile "İlhan Erşahin's İstanbul Sessions", 28 Eylül'de Maya Perest ve Kind of Six konserleri gerçekleşecek.

İtalyan müzik grubu Cosimo And The Hot Coals, 28 Eylül'de Babylon'da sahne alacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi programı yoğun: bugün Alireza Ghorbani, yarın "Mario Frangoulis: So in Love", 24-25 Eylül'de Candan Erçetin 30. Yıl Konseri, 26 Eylül'de Erol Evgin, 27 Eylül'de "Dire Straits Legacy" ve 28 Eylül'de "Gipsy Kings by Andre Reyes" izleyicilerle buluşacak.

Cengiz Kurtoğlu 26 Eylül'de, Bülent Ersoy 27 Eylül'de Masal Ataşehir'de sahne alacak.

AKM'de 24 Eylül'de TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, 27 Eylül'de Levent Yüksel ve 28 Eylül'de Ceza konserleri gerçekleştirilecek.

Sergiler

"Tek ve Çok" sergisi, Cemal Toy Atölyesi ve sanatçının kurduğu Birlikte Sanat'ın Fatih Belediyesi destekleriyle Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde açıldı. Küratörlüğünü Ayşegül Ekin Odabaşı üstleniyor; sulu boya, yağlı boya, karışık teknik, fotoğraf, karakalem ve kumaş çalışmalarını bir araya getiriyor.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin "Yan Yana" başlıklı yeni sergisi izleyicilerle buluştu. Sergi 10 Temmuz 2026'da sona erecek.

"Akademi Zamanı" adlı sergi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin hikayesinin ikinci bölümünü İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde ele alıyor. Geçen yılki "Temsil ve Hafıza: 1882-1948" sergisinin ardından açıldı.

Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıl dönümü anısına "İdemitsu Sanat Müzesi Koleksiyonundan Japon Seramikleri" sergisi Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ziyaret edilebiliyor.

"Gazze İçin İyilik" sergisi, Dolmabahçe'de Milli Saraylar Başkanlığı ve Türk Kızılay ortaklığında, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla tarihi belgeler ve sanat eserlerinden oluşan bir seçkiyle açıldı.

"Robert Capa-Gerçek En İyi Fotoğraftır" sergisi, Robert Capa'nın fotoğraflarını Yapı Kredi bomontiada Ara Güler Müzesi'nde sunuyor; sergi 22 Mart 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nin hazırladığı "Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar" ve "Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize" sergileri de izleyiciyle buluştu.

ABD'li sanatçı ve eğitimci Suzanne Lacy'nin Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "Birlikte/Togæther", Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde yer alıyor.

Nilbar Güreş'in "Kadife Bakış" adlı sergisi Arter'in 2. kat galerisinde ziyaret edilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müzecilik vizyonu kapsamında Galata Kulesi'nin üçüncü katında açılan "Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla" sergisi 1 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

"İstanbul'un Aydınlık 100'ü" sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde 21 Kasım'a kadar devam ediyor.