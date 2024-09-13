İstanbul’da ‘Büyük Aile Buluşması’ Daveti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, 15 Eylül’de gerçekleşecek olan 'Büyük Aile Buluşması'na tüm İstanbulluları davet etti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:52
İstanbul’da ‘Büyük Aile Buluşması’ Daveti

İstanbul’da ‘Büyük Aile Buluşması’ Daveti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, tüm İstanbulluları 15 Eylül’de düzenlenecek olan ‘Büyük Aile Buluşması’na davet etti. Etkinlik, ‘Dursun Bu Hayasızca Akın’ sloganıyla yapılacak.

Mücadele Çağrısı

Kabaktepe, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Küresel bir dayatmayla karşı karşıyayız. Bu dayatma, ayrım gözetmeksizin tüm çocukları ve insanlığın geleceğini hedef alıyor.” ifadelerini kullandı. Ailelerin ve çocukların geleceği için herkesin bu mücadelede yer alması gerektiğini vurguladı.

Etkinlik Detayları

‘Büyük Aile Platformu’ tarafından düzenlenen bu anlamlı buluşma, 15 Eylül saat 14.00’te Saraçhane Fatih Anıt Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Kabaktepe, tüm İstanbullu vatandaşları, ailelerin önemine dikkat çekilen bu etkinliğe katılmaya çağırdı.

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